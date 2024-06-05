Экстремальная жара и спасение растений. Что будоражило барнаульцев 5 июня 2023 года

Продолжаем рубрику «Год назад». В ней altapress.ru вспоминает новости, о которых писали в 2023-м. Некоторые из них очень сильно похожи на настоящее время. А из-за других мы пускаем ностальгические слезы.

Пополнение в семье канадских пум Кнопы и Рони

Алтайский край «плавился» от жары

На сайте altapress.ru 5 июня 2023 года появилась публикация об экстремальных температурах до +40 градусов.

На большей части территории региона температура днем держалась от +35 градусов. А 5 июня объявили самым жарким днем на тот момент.

Стоит ли говорить, что спустя год днем температура в Барнауле еле как поднялась до +18 градусов.

Агрономы рассказывали, как садоводам спасти растения от аномальной жары

Хотя в Алтайском крае в 2024-м пока не аномально жарко (да и вообще не жарко), стоит напомнить о простых правилах для огородов:

не поливать растения в жару, они могут получить ожоги;

не распрыскивать воду — эффект тот же самый, листья могут сгореть;

теплицу в жаркие дни лучше держать открытой и прикрыть ее сеткой;

недавно высаженные растения стоит прикрывать пластиковыми ящиками или коробками, а грядки — скошенной травой или сеном. Это оставит влагу в почве.

Пополнение в барнаульском зоопарке

В зоопарке «Лесная сказка» в июне 2023 года родились канадские пумы. В объектив фотографа попал момент кормления. Ну какая милота!

Одного из котят перевезли в новосибирский зоопарк.

Altapress.ru желает нашим читателям только хороших новостей!

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