Экстремальная жара и спасение растений. Что будоражило барнаульцев 5 июня 2023 года

Алтайский край «плавился» от жары
На сайте altapress.ru 5 июня 2023 года появилась публикация об экстремальных температурах до +40 градусов.
На большей части территории региона температура днем держалась от +35 градусов. А 5 июня объявили самым жарким днем на тот момент.
Стоит ли говорить, что спустя год днем температура в Барнауле еле как поднялась до +18 градусов.
Агрономы рассказывали, как садоводам спасти растения от аномальной жары
Хотя в Алтайском крае в 2024-м пока не аномально жарко (да и вообще не жарко), стоит напомнить о простых правилах для огородов:
- не поливать растения в жару, они могут получить ожоги;
- не распрыскивать воду — эффект тот же самый, листья могут сгореть;
- теплицу в жаркие дни лучше держать открытой и прикрыть ее сеткой;
- недавно высаженные растения стоит прикрывать пластиковыми ящиками или коробками, а грядки — скошенной травой или сеном. Это оставит влагу в почве.
Пополнение в барнаульском зоопарке
В зоопарке «Лесная сказка» в июне 2023 года родились канадские пумы. В объектив фотографа попал момент кормления. Ну какая милота!
Одного из котят перевезли в новосибирский зоопарк.
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