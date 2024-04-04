Эпидемическая ситуация и автобус на дне. Что произошло в Алтайском крае 4 апреля

◆ В регионе продолжает действовать режим ЧС из-за паводка. В правительстве сегодня обсудили связанную с ним эпидемическую ситуацию — мы собрали главное в краткий обзор.
◆ Дайверы достали из воды рейсовый автобус «Барнаул — Ключи», который смыло в кювет возле села Бор-Форпост. Он ушел на глубину порядка 2,5 м.
◆ В Барнауле установили новые тарифы на проезд в общественном транспорте.
◆ На Чуйском тракте в Бийском районе произошло смертельное ДТП: водитель на грузовике ГАЗ 3010 сбил пешехода, который, как сообщает ГИБДД, «шел по правой полосе проезжей части в попутном направлении».
◆ Министр Антон Воронов рассказал, что происходит с транспортом в Алтайском крае последний год: по мост на Новом рынке, развязку на Змеиногорском тракте, дорогу на Бирюзовую Катунь, интеллектуальную транспортную систему Барнаула, а еще — аэропорт.
◆ В Алтайский край вернулась пара черных аистов, которые зимовали отдельно. Взгляните на воссоединение семьи.
Самое важное - в нашем Telegram-канале