Эвакуация школ, зарплаты в Горэлектротрансе и еще один переезд из подвала. Что произошло в Алтайском крае 6 марта

◆ В Камне-на-Оби эвакуировали школы из-за сообщения о минировании. Оно оказалось фейковым.
◆ Приемный покой краевого онкологического центра спустя 47 лет переехал из подвала в место поудобнее.
◆ Директор сыроварни «Русский пармезан» Олег Сирота встретился с барнаульскими студентами и рассказал о том, как продавать сыр, если еще не начал его производство, и открыть бизнес в глубинке.
◆ Еще один вьетнамский курорт станет доступнее барнаульцам: из Новосибирска можно будет отправиться в Нячанг.
◆ В Панкрушихинском районе над ж/д путями построят путепровод за 833 млн рублей — о планах сообщил Минтранс Алтайского края.
◆ Горэлектротранс Барнаула все-таки поднял зарплаты — и теперь набирает кондукторов.
◆ Многодетная семья из Новоалтайска потеряла в пожаре фамильный дом. Сейчас ей помогают множество людей — но до прежней жизни еще далеко.
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