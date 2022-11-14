Ежик и лошадка на Алтае. Почему густой туман беспокоит бийчан по утрам и вечерам

Горожане не понимают, как и откуда появляется туман. Их беспокоит, что это — погодное явление или дым из частного сектора.

В ЦГМС по Алтайскому краю рассказали, что туман представляет собой скопление маленьких капель воды и ледяных кристаллов или их смеси. Они образуются при охлаждении воздуха.

Из-за тумана метеорологическая дальность видимости ухудшается до значений менее 1 км. Это зависит от структуры дымки, а также количества капель в единице объема и их размера. Кроме того, может искажаться звук.

Воздух может охлаждаться по двум причинам:

Теплый воздух передвигается над более холодной подстилающей поверхностью;

Ночью подстилающая поверхность быстрее теряет тепло , а в приземном слое становится холоднее воздух.

Однако, как правило, туман возникает по нескольким причинам сразу. А Бийск выглядит как из мультфильма «Ежик в тумане». Хочется закричать: «Лошадка!»

Напомним, ранее в Бийске несколько улиц затопило из-за ливней. Кроме того, в городе из кранов течет грязная вода.

Фестиваль с участием групп «Звери» и «Сплин» в Бийске перенесли на 2023 год. Но и на этом приключения не закончились. В сентябре в Бийске произошел жуткий пожар недалеко от олеумного завода. Он поверг жителей в панику.