14 ноября
﻿
Жизнь

Ежик и лошадка на Алтае. Почему густой туман беспокоит бийчан по утрам и вечерам

Сильный туман по утрам и вечерам беспокоит жителей Бийска, сообщает «Бийский рабочий».

"Ежик в тумане" (реж. Юрий Норштейн).
"Ежик в тумане" (реж. Юрий Норштейн).
Кадр из мультфильма.

Горожане не понимают, как и откуда появляется туман. Их беспокоит, что это — погодное явление или дым из частного сектора.

В ЦГМС по Алтайскому краю рассказали, что туман представляет собой скопление маленьких капель воды и ледяных кристаллов или их смеси. Они образуются при охлаждении воздуха.

Из-за тумана метеорологическая дальность видимости ухудшается до значений менее 1 км. Это зависит от структуры дымки, а также количества капель в единице объема и их размера. Кроме того, может искажаться звук.

Воздух может охлаждаться по двум причинам:

  • Теплый воздух передвигается над более холодной подстилающей поверхностью;
  • Ночью подстилающая поверхность быстрее теряет тепло, а в приземном слое становится холоднее воздух.

Однако, как правило, туман возникает по нескольким причинам сразу. А Бийск выглядит как из мультфильма «Ежик в тумане». Хочется закричать: «Лошадка!»

Напомним, ранее в Бийске несколько улиц затопило из-за ливней. Кроме того, в городе из кранов течет грязная вода.

Фестиваль с участием групп «Звери» и «Сплин» в Бийске перенесли на 2023 год. Но и на этом приключения не закончились. В сентябре в Бийске произошел жуткий пожар недалеко от олеумного завода. Он поверг жителей в панику.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 22-30-14,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
БЫСТРАЯ СВЯЗЬ
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость