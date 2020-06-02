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Жизнь

Философия пандемии: люди могут изменить отношение к смерти

Нет сомнений в том, что високосный 2020-й будет восприниматься историками так же, как сейчас 1918-й — год «испанки», пишет консультант по паллиативной медицине в Королевском лазарете Глазго Пол Кили в издании Spectator.

Вирус. Пандемия
Вирус. Пандемия
unsplash.com

Десятки тысяч умерли, и число погибших продолжает резко возрастать. Мировая экономика в клочьях. Но если что-то хорошее может быть получено от коронавируса — это то, что может привести к тому, что мы начнем думать и говорить о смерти. Пандемия, безусловно, изменила некоторые вещи в лучшую сторону.

«Масштаб предстоящей задачи стал ясен на собрании консультантов в моей больнице незадолго до начала карантина в марте. Мы надеялись на лучшее и готовились к худшему, зная, что даже при хорошем сценарии число погибших будет высоким», — говорит эксперт.

Фактический масштаб событий оказался более управляемым, чем некоторые опасались. И все же ужасная реальность воздействия этого вируса все еще шокирует.

Смерть каждого, кто умер от или с COVID-19, оборвалась жизнью и трагедией для тех, кто любит их.

«Более определенным, чем спор о лечении коронавируса, является простая реальность длительных и трудных утрат, которые поразят близких тех, кто умер в последние недели. Мужья, жены, сыновья и дочери, ограниченные на поездки, социальными дистанциями или необходимыми, но строгими ограничениями никогда не имели возможности попрощаться. Похороны были небольшими, скромными в отсутствие большинства семей и друзей», — говорится в статье.

Коронавирус. Врач.
Коронавирус. Врач.
СС0

Травма

Влияние на тех, кто ухаживает за больными коронавирусом в больницах, также не следует упускать из виду, предупреждает Кили.

Группа молодых врачей прошла ускоренный курс практического ухода за умирающими и их близкими в условиях, далеких от идеальных. Те, кто укомплектовал палаты, видели очень много смертей за очень короткий период. Это может стать закалкой для молодого медицинского поколения. Но это может стать и причиной будущей профессиональной и психологической травмы.

Все — в паб?

Возможно, это последнее столкновение со смертью может дать нам паузу, чтобы подумать о том, как мы умираем, как личности и как общество, отмечает Кили.

Но как только пабы снова откроются, мы, вероятно, все забудем, полагает эксперт.

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