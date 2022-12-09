Финансовые проблемы мешают радоваться россиянам Новому году

На стресс из-из финансовых проблем в новогодние праздники пожаловались 56% респондентов. 20% опрошенных ответили, что их беспокоит большое количество дел.
Одинаковое количество респондентов — 17% - ответили, что их тревожит подготовка в последний момент и огорчает неприятная встреча с родственниками.
Россияне также рассказали о своих незапланированных тратах в период новогодних праздников. 64% респондентов тратят до 5 тыс. рублей. У 16% уходит от 5 до 10 тыс. рублей.
8% опрошенных тратят от 10 до 50 тыс. рублей. А 12% - больше 50 тыс. рублей.
Ранее опрос сервиса Superjob выявил, что каждому второму россиянину в работе помогают родительские навыки.
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