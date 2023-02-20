Где и когда перекроют улицы 23 февраля в Барнауле

В честь проведения праздничного мероприятия, посвященному Дню защитника Отечества, улица будет перекрыта с 6:00 до 13:00 (от пр. Ленина до Социалистического пр.).
Не обошлось без изменений и в расписании автобусов:
- № 20: при движении на конечную остановку «пл. Спартака»: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина, в обратном направлении без изменений;
- № 47, 55, 70р: при движении в сторону пр. Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина — Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;
- № 109, 109оп: при движении в сторону пр. Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Ползунова — Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.
Водителей предупреждают быть внимательными при проезде указанного участка дороги и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.