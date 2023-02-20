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Жизнь

Где и когда перекроют улицы 23 февраля в Барнауле

В Барнауле 23 февраля перекроют часть ул. Пушкина. Об этом сообщил пресс-центр горадминистрации.

День защитника Отечества. 23 февраля
День защитника Отечества. 23 февраля
СС0

В честь проведения праздничного мероприятия, посвященному Дню защитника Отечества, улица будет перекрыта с 6:00 до 13:00 (от пр. Ленина до Социалистического пр.).

Не обошлось без изменений и в расписании автобусов:

  • № 20: при движении на конечную остановку «пл. Спартака»: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина, в обратном направлении без изменений;
  • № 47, 55, 70р: при движении в сторону пр. Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина — Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений;
  • № 109, 109оп: при движении в сторону пр. Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Ползунова — Красноармейский, далее по маршрутам, в обратном направлении без изменений.

Водителей предупреждают быть внимательными при проезде указанного участка дороги и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее в Барнауле появилось приложение для транспортных карт

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