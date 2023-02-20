Где и когда перекроют улицы 23 февраля в Барнауле

В Барнауле 23 февраля перекроют часть ул. Пушкина. Об этом сообщил пресс-центр горадминистрации.

В честь проведения праздничного мероприятия, посвященному Дню защитника Отечества, улица будет перекрыта с 6:00 до 13:00 (от пр. Ленина до Социалистического пр.).

Не обошлось без изменений и в расписании автобусов:

№ 20: при движении на конечную остановку «пл. Спартака»: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина , в обратном направлении без изменений;

в обратном направлении без изменений; № 47 , 55 , 70р: при движении в сторону пр. Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина — Красноармейский , далее по маршрутам , в обратном направлении без изменений;

55 70р: при движении в сторону пр. Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Пушкина — Красноармейский далее по маршрутам в обратном направлении без изменений; № 109 , 109оп: при движении в сторону пр. Красноармейского: Ленина — Гоголя — Социалистический — Ползунова — Красноармейский , далее по маршрутам , в обратном направлении без изменений.

Водителей предупреждают быть внимательными при проезде указанного участка дороги и по возможности заранее выбирать маршруты объезда.

Ранее в Барнауле появилось приложение для транспортных карт