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8 декабря
Жизнь

Главе Барнаула рассказали, сколько стоят виньетки для создания новогодней атмосферы в городе

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел 8 декабря организационный комитет по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников, сообщает мэрия города.

Глава Барнаула Вячеслав Франк.
Глава Барнаула Вячеслав Франк.
barnaul.org

На мероприятии обсудили, как украшают улицы ради создания новогодней атмосферы. Франк отметил, что праздник необходим людям, пережившим сложный год.

«Уходящий год был непростым, наша с вами задача сделать так, чтобы несмотря на коронавирус город был готов к встрече Нового года, а у барнаульцев было праздничное настроение. Мы должны украсить город и создать новогоднюю атмосферу. И, конечно, необходимо соблюдать все меры безопасности», — подчеркнул Франк.

Для оформления города используют более 1100 конструкций. Работы планируют завершить к 15 декабря.

«На опорах электросетей — виньетки и светодиодные тубусы, украшения на деревьях, световые перетяжки. А также порядка 180 объемно-пространственных конструкций, порядка 350 метров гирлянд. Для поздравительных плакатов и баннеров задействуют 143 рекламные поверхности разных форматов, в том числе четыре электронных экрана», — перечислили основной фронт работ.

Барнаул украсили к Новому году.
Барнаул украсили к Новому году.
barnaul.org

На площади Сахарова уже начали монтаж главной городской елки и обустройство новогоднего городка.

Напомним, здесь установят четыре входные секции в виде ледяных башен с подсветкой, 14 ледовых барельефов, скульптуру Быка изо льда, снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также детские горки.

«С 10 декабря каменщики приступят к кладке ледяных стен городка. Уже заготовили 328 кубометров ледяных блоков из еще 800 запланировано», — отметил глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

На обустройство городка и иллюминацию планируют потратить 16,7 млн рублей

10,3 млн рублей выделено на заготовку льда (в том числе для всех районных площадок), строительство и демонтаж новогоднего городка, установку главной елки.

4,8 млн рублей направлено на новые светодиодные элементы на Сахарова: пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, новый светодиодный «Герб города Барнаула» и 14 светодиодных украшений «Бокал» для опор освещения, а также на новый светодиодный фонтан, который будет размещен на пересечении пр. Ленина с ул.Молодежной.

1,6 млн рублей потрачено на 130 светодиодных виньеток, которые разместят на опорах уличного освещения по пр-кту Ленина взамен старых и вышедших из строя.

Снежный городок в Барнауле.
Снежный городок в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Также обсудили торговлю на площади Сахарова в праздничные дни. Будут работать торговые точки с горячими напитками, выпечкой и фаст-фудом.

«Вся продукция будет реализовываться в индивидуальной упаковке согласно рекомендациям Роспотребнадзора», — отметили на мероприятии.

Что касается досуговых и спортивных мероприятий, запланированных на конец декабря и начало января, то большинство из них пройдет в онлайне.

Кроме того, будут работать 74 спортивных объекта: 21 каток, 21 лыжная база и 32 хоккейные коробки.

Основные праздничные мероприятия и новогодние представления в городе отменили, однако разрешат посетить театры и Государственную филармонию — там готовят новогодние спектакли. Также будет работать Барнаульский планетарий.

Ранее altapress.ru рассказал, где и когда в Барнауле откроют снежные городки. Первой 20 декабря «стартует красота» на пешеходной улице Мало-Тобольской.

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