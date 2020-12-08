Главе Барнаула рассказали, сколько стоят виньетки для создания новогодней атмосферы в городе

Глава Барнаула Вячеслав Франк провел 8 декабря организационный комитет по подготовке и проведению новогодних и рождественских праздников, сообщает мэрия города.

На мероприятии обсудили, как украшают улицы ради создания новогодней атмосферы. Франк отметил, что праздник необходим людям, пережившим сложный год.

«Уходящий год был непростым, наша с вами задача сделать так, чтобы несмотря на коронавирус город был готов к встрече Нового года, а у барнаульцев было праздничное настроение. Мы должны украсить город и создать новогоднюю атмосферу. И, конечно, необходимо соблюдать все меры безопасности», — подчеркнул Франк.

Для оформления города используют более 1100 конструкций. Работы планируют завершить к 15 декабря.

«На опорах электросетей — виньетки и светодиодные тубусы, украшения на деревьях, световые перетяжки. А также порядка 180 объемно-пространственных конструкций, порядка 350 метров гирлянд. Для поздравительных плакатов и баннеров задействуют 143 рекламные поверхности разных форматов, в том числе четыре электронных экрана», — перечислили основной фронт работ.

Барнаул украсили к Новому году. barnaul.org

На площади Сахарова уже начали монтаж главной городской елки и обустройство новогоднего городка.

Напомним, здесь установят четыре входные секции в виде ледяных башен с подсветкой, 14 ледовых барельефов, скульптуру Быка изо льда, снежные скульптуры Деда Мороза и Снегурочки, а также детские горки.

«С 10 декабря каменщики приступят к кладке ледяных стен городка. Уже заготовили 328 кубометров ледяных блоков из еще 800 запланировано», — отметил глава комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи Антон Шеломенцев.

На обустройство городка и иллюминацию планируют потратить 16,7 млн рублей 10,3 млн рублей выделено на заготовку льда (в том числе для всех районных площадок), строительство и демонтаж новогоднего городка, установку главной елки. 4,8 млн рублей направлено на новые светодиодные элементы на Сахарова: пять светодиодных перетяжек длиной 35 метров, новый светодиодный «Герб города Барнаула» и 14 светодиодных украшений «Бокал» для опор освещения, а также на новый светодиодный фонтан, который будет размещен на пересечении пр. Ленина с ул.Молодежной. 1,6 млн рублей потрачено на 130 светодиодных виньеток, которые разместят на опорах уличного освещения по пр-кту Ленина взамен старых и вышедших из строя.

Снежный городок в Барнауле. Анна Зайкова , altapress.ru

Также обсудили торговлю на площади Сахарова в праздничные дни. Будут работать торговые точки с горячими напитками, выпечкой и фаст-фудом.

«Вся продукция будет реализовываться в индивидуальной упаковке согласно рекомендациям Роспотребнадзора», — отметили на мероприятии.

Что касается досуговых и спортивных мероприятий, запланированных на конец декабря и начало января, то большинство из них пройдет в онлайне.

Кроме того, будут работать 74 спортивных объекта: 21 каток, 21 лыжная база и 32 хоккейные коробки.

Основные праздничные мероприятия и новогодние представления в городе отменили, однако разрешат посетить театры и Государственную филармонию — там готовят новогодние спектакли. Также будет работать Барнаульский планетарий.

Ранее altapress.ru рассказал, где и когда в Барнауле откроют снежные городки. Первой 20 декабря «стартует красота» на пешеходной улице Мало-Тобольской.