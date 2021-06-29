Демидовская площадь. Шестая история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Демидовская площадь, хоть и твердо стоит на прежнем месте, в этом списке оказалась не случайно. В определенном смысле мы уже потеряли многое, что связано с этим ансамблем, и продолжаем терять и дальше.
Главные здания площади — это бывшая богадельня, где сейчас размещается «Мария-ра», горный госпиталь (центральный дом напротив Столпа) и горное училище. Все это составляет единый архитектурный ансамбль XVIII века. Точнее, так должно быть.
«Попадая в историческую часть города, ты должен окунаться в среду того времени, той архитектуры. Но в панораму Демидовской площади теперь вторгаются чужеродные объекты: например, ЖК „Плаза“, который нависает над зданием горного училища. Ощущение того времени, увы, больше не наступит», — объясняет Максим Максименко, руководитель архитектурного бюро MVDA.
Еще один «незваный гость» — трехэтажное здание на ул. Ползунова, 52а. Это новострой, который находится очень близко к другому памятнику архитектуры федерального назначения — горному госпиталю. Здание пытается мимикрировать под стиль XIX века и не вписывается в ансамбль площади.
У самих памятников тоже хватает проблем. Здание бывшей богадельни отреставрировали в 2003 году, восстановили ранее утраченную крытую галерею с колоннами. Вот только вместо последних, по словам Максима Максименко, «наваяли что-то, не имеющее отношения к архитектуре». Он объясняет, что эти колонны непропорционально толстые, и в учебниках по классической архитектуре ничего подобного нет.
Хуже всего дела обстоят со зданием горного училища. Это памятник архитектуры федерального значения, и сейчас он законсервирован.
Горное училище было построено в 1861 году в стиле позднего классицизма. Сначала там располагалось алтайское горное правление, потом — горное училище, которое позднее было переименовано в реальное.
Во время Великой Отечественной войны в здании размещался эвакогоспиталь, а после — эвакуированный сельскохозяйственный институт. Со временем он превратился в АлтГАУ и обосновался здесь надолго, вплоть до сегодняшнего дня. Только раньше вуз использовал объект, а теперь уже около 10 лет он стоит без дела.
«Горное училище сейчас огорожено забором, ведь здание чуть ли не аварийное. Снаружи отваливается штукатурка, внутри — полный развал. Хотя стены училища еще нас с вами переживут, если их не разрушать: в то время очень основательно строили», — объясняет историк и краевед Данил Дегтярев.
Максим Максименко считает, что учебные заведения могли бы гармонично расположиться в зданиях горного госпиталя и училища. Конечно, нужно сделать современную «начинку», а вот наружное убранство — отреставрировать и сохранить по максимуму.
«Уже давно ведутся переговоры, чтобы открыть в Барнауле филиал одного из московских творческих вузов. Разместить его предлагали в исторических зданиях на Демидовской площади. Это было бы очень круто и атмосферно. Но прошел уже не один год — и пока ничего конкретного так и не решили», — рассказывает Максименко.
Что касается здания богадельни, его внешний вид еще можно исправить.
«Как минимум, можно устранить огрехи реконструкции и привести элементы здания к единому стилю. Как максимум — провести глобальную реконструкцию с возвратом к первоначальному виду. А функция здесь уже вторична. Ведь есть хорошие примеры размещения торговли в памятниках архитектуры — тот же магазин „Красный“», — объясняет Максим Максименко.
Что дальше
Это шестая из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?