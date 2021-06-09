Ковш. Третья история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Мы продолжаем серию публикаций «Город, которого нет». Это семь историй о локациях Барнаула, которые могли быть местами притяжения, но в итоге все у них получилось не радужно. Третий рассказ — о Ковше и о том, как потенциальное место отдыха у воды застраивается высотным жильем.

Ковшом называют залив Оби недалеко от Речного вокзала. Когда-то это место было популярным у отдыхающих, а сейчас стало полузаброшенным пляжем, за сохранение которого борются барнаульцы.

Ковш, по меркам возраста города, появился недавно. В 1930-е годы на месте залива еще было основное русло реки. В послевоенные годы из Барнаулки в Обь намыло много песка — так образовался остров Отдыха, а русло сместилось к правому берегу.

В Ковше , 1947 г. retro. moi-barnaul.ru Район барнаульского «Ковша» ( 1950 г.). архив сайта barnaul. fm Район барнаульского «Ковша» ( 1967 г.). архив сайта barnaul. fm Пляж на Ковше. 60-е годы instagram.com/istoriiabarnaula Район барнаульского «Ковша» ( 1973 г.). архив сайта barnaul. fm

В 1960-е на Оби решили сделать грузовой порт, поэтому протоку пересыпали дамбой — и получился Ковш. И тогда место отдыха превратилось в технический залив: туда заходили корабли, место загрязнялось.

Историк и краевед Данил Дегтярев поясняет, что сейчас, когда речное движение там прекратилось, в Ковше можно было бы воссоздать зону отдыха. Но вместо этого появляются проекты засыпки части водоема и возведения жилых кварталов.

«Если Ковш и прилегающую к нему территорию застроят так, как планируется, это будет невосполнимая утрата. Город уже практически потерял комфортный выход к реке в той зоне. А высотки все продолжают и продолжают расти», — объясняет руководитель архитектурного бюро MVDA Максим Максименко.

Архитектор рассказывает, что сейчас в новых кварталах у Ковша просто не хочется гулять. Среды там не создано: только бетонная набережная без зелени, да и в целом чувствуешь себя на чужой территории.

«Тут стоят машины жильцов, гуляют их дети — в общем, мне в этом месте не рады. Но и местных жителей можно понять: у них нет какой-то приватной дворовой территории, все пространство рядом проходное. Принцип застройки Ковша говорит нам: тут городу путь к воде закрыт», — уверен Максим Максименко.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

При этом руководитель архитектурного бюро отмечает, что многоквартирные дома при другом подходе к проектированию могли бы здесь размещаться гармонично. Например, в мире широко распространена практика, когда практически не остается монофункциональных зданий — все миксуется.

«Должно быть большее разнообразие: одни корпуса могут стать общественными, торговыми, деловыми, другие — жилыми. Возможно, это звучит непривычно. Но у нас, архитекторов, есть инструменты для того, чтобы сделать такое соседство комфортным для всех», — объясняет Максименко.

Увы, эти предложения эксперта к планам застройки не имеют никакого отношения. И чем больше домов «вырастает» возле Ковша, тем меньше остается перспектив у этого места как у общественного пространства.

Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова. Окрестности Барнаульского ковша. Анна Зайкова.

Что дальше

Это только третья из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?

Видео предоставлено сообществом Urban History.