Ковш. Третья история о том, как Барнаул лишается обаяния, а жители этого не замечают

Ковшом называют залив Оби недалеко от Речного вокзала. Когда-то это место было популярным у отдыхающих, а сейчас стало полузаброшенным пляжем, за сохранение которого борются барнаульцы.
Ковш, по меркам возраста города, появился недавно. В 1930-е годы на месте залива еще было основное русло реки. В послевоенные годы из Барнаулки в Обь намыло много песка — так образовался остров Отдыха, а русло сместилось к правому берегу.
В 1960-е на Оби решили сделать грузовой порт, поэтому протоку пересыпали дамбой — и получился Ковш. И тогда место отдыха превратилось в технический залив: туда заходили корабли, место загрязнялось.
Историк и краевед Данил Дегтярев поясняет, что сейчас, когда речное движение там прекратилось, в Ковше можно было бы воссоздать зону отдыха. Но вместо этого появляются проекты засыпки части водоема и возведения жилых кварталов.
«Если Ковш и прилегающую к нему территорию застроят так, как планируется, это будет невосполнимая утрата. Город уже практически потерял комфортный выход к реке в той зоне. А высотки все продолжают и продолжают расти», — объясняет руководитель архитектурного бюро MVDA Максим Максименко.
Архитектор рассказывает, что сейчас в новых кварталах у Ковша просто не хочется гулять. Среды там не создано: только бетонная набережная без зелени, да и в целом чувствуешь себя на чужой территории.
«Тут стоят машины жильцов, гуляют их дети — в общем, мне в этом месте не рады. Но и местных жителей можно понять: у них нет какой-то приватной дворовой территории, все пространство рядом проходное. Принцип застройки Ковша говорит нам: тут городу путь к воде закрыт», — уверен Максим Максименко.
При этом руководитель архитектурного бюро отмечает, что многоквартирные дома при другом подходе к проектированию могли бы здесь размещаться гармонично. Например, в мире широко распространена практика, когда практически не остается монофункциональных зданий — все миксуется.
«Должно быть большее разнообразие: одни корпуса могут стать общественными, торговыми, деловыми, другие — жилыми. Возможно, это звучит непривычно. Но у нас, архитекторов, есть инструменты для того, чтобы сделать такое соседство комфортным для всех», — объясняет Максименко.
Увы, эти предложения эксперта к планам застройки не имеют никакого отношения. И чем больше домов «вырастает» возле Ковша, тем меньше остается перспектив у этого места как у общественного пространства.
Что дальше
Это только третья из семи историй об упущенных возможностях, и они, конечно, нагоняют тоску. Но архитектор и историк добавляют, что эти ошибки еще можно исправить, хотя бы частично. А новых потерь — не допустить. Да, для этого понадобятся немалые средства и запрос общественности. Но, если первого пока нет, может, попробуем организовать второе?
Видео предоставлено сообществом Urban History.