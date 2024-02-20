-44 градуса и плюс-минус жилье для заводчан. Что произошло в Алтайском крае 20 февраля

◆ Морозы в Алтайском крае продолжают бить рекорды: жители села Целинное уже отметили на термометрах -44. А наши соседи в Республике Алтай — минус 45.



◆ В Алтайском крае могут построить льготное жилье для заводчан — местных промышленников призвали поддержать готовящиеся изменения в законодательстве.



◆ В регионе появятся продукты из молока не только швейцарских коз, но и испанских овец — такие планы строят фермеры в Смоленском районе.



◆ Мороз нисколько не мешает алтайским дачникам строить планы на сезон. Профессор АлтГУ Татьяна Терехина рассказала, какие растения уже можно посеять на рассаду и как выбирать семена.



◆ Юрист из Москвы Николай Вознесенский решил спасти церковь в старинном алтайском селе Волчно-Бурлинское. И нашел единомышленников в Барнауле.

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