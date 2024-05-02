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Жизнь

Грозы, штраф за шарж и снова о бездомных собаках. Что произошло в Алтайском крае 2 мая

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 2 мая.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.

◆ МЧС предупредила об усилении ветра до 27 м/с в Алтайском крае, а также о дождях и грозах.

◆ Власти и общественники обсудили в Барнауле еще несколько вопросов о бездомных животных. Есть среди них и новые.

◆ В Барнауле и Бийске выросла стоимость проезда в общественном транспорте.

◆ Жителя Славгорода оштрафовали за шарж на чиновника.

◆ Алтайские эксперты ожидают потери интереса к загородной недвижимости. Почему? Вот несколько причин, включая цены.

◆ Репродуктолог перинатального центра «ДАР» Ольга Грудилова поделилась своим мнением о поздней беременности и ее рисках.

◆ На Алтае открыли летний туристический сезон. Фестиваль «Цветение маральника» на «Бирюзовой Катуни» посетили 40 тысяч человек.

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