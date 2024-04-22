Информацию об отрезанных от цивилизации жителях алтайского села опровергли

Стало известно, что в селе Ракиты, где на ряде улиц все еще стоит вода, есть альтернативные маршруты для автомобилей и пешеходов, сообщает " В Курсе 22 " со ссылкой на администрацию Михайловского района Алтайского края.

В соцсетях ранее появилась информация, что после паводка улица 2-я Заозерная отрезана от остального населенного пункта, а дамба без водопропускных труб не дает уйти воде. В районной администрации заявили, что эта информация не соответствует действительности.

В ведомстве рассказали, что альтернативный маршрут для пешеходов и транспорта есть. По сравнению с привычным маршрутом он стал длиннее на 300-400 метров. Пройти и проехать можно через соседний переулок в районе дома №5 по ул. 2-я Заозерная. Также проезд есть с двух сторон по ул. 100-летия. Маршрут обхода проблемного участка в Ракитах указали на карте.

Альтернативные маршруты в селе Ракиты Михайловского района Администрация Михайловского района

Также в администрации подчеркнули, что сейчас установка водопропускной трубы для дамбы не имеет смысла. Уровень воды со стороны улицы ниже, чем там, куда вода должна уходить.

Граждан просят потерпеть. Наводнение такой силы произошло в Михайловском районе впервые за последние 40 лет.

Ранее в соцсетях рассказали, что после паводка жители алтайского села оказались отрезаны от цивилизации.

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