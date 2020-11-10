«Каждое наказание должно быть индивидуальным». Барнаульский юрист Елена Фогель объясняет, почему иногда суды смягчают приговор пьяным водителям

Количество ДТП с трагическим исходом, к сожалению, в Алтайском крае не сокращается. Все чаще за рулем оказываются водители в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. Они становится виновниками страшных аварий, в которых гибнут или становятся калеками другие люди. Почему «пьяницы» за рулем до сих пор катаются по дорогам, за что их может пожалеть суд и какое наказание предусматривает для «синих лихачей» уголовный и административный кодекс — рассказала altapress.ru юрист Елена Фогель.

Административка — возможность отделаться малой кровью

Помните историю с актером Михаилом Ефремовым и барнаульским лихачом на BMW Руденко? А приговоры помните? Суд сначала приговорил артиста к 8 годам лишения свободы за гибель человека. Затем снизил срок всего на полгода.

Барнаульский гонщик Александр Руденко сначала был приговорен к 8,5 годам колонии общего режима. Его признали виновником аварии, в которой погибли три человека, а еще несколько остались инвалидами. А затем срок его наказания резко уменьшили.

Почему приговоры по одной и той же статье такие разные? Почему судьи смотрят на примерно схожие преступления разными глазами? Именно в этом мы и захотели разобраться с помощью профессионального юриста.

О несоразмерности преступления и меры наказания общественность может судить сколько угодно, но на то есть вершащий правосудие суд, а также писанные для каждого участника дорожного движения правила. Однако, первый иногда выносит решения, которые могут удивлять, а вторые никого уже не могут удержать в рамках.

Суд выносит приговор Александру Руденко. Анна Зайкова , altapress.ru

Справка Есть всего 7 статей, которые предусматривают административную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения (ч. 1 ст. 12.8/ч. 1 ст. 12.26/ч. 3 ст. 12.8 / ч. 2 ст. 12.26 / ч. 2 ст. 12.8 / ч. 3 ст. 12.29 / ч. 1 ст. 12.8). Согласно КоАП РФ в качестве наказания полагается штраф от 1000 до 30 000 рублей, лишение водительских прав на срок 1,5 — 2 года или арест на 10−15 суток. Все эти меры применяются по отношению к водителю, который впервые совершили правонарушение. За повторное нарушение уже следует уголовная ответственность по ст. 264.1.

— Елена Ивановна , в уголовной практике есть ответственность за повторное нарушение правил дорожного движения , если водитель уже будучи привлеченным к административной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения снова садится за руль пьяным. Однако эта статья применима , если повторное нарушение случится в течение года с момента наступления административной ответственности. То есть через год , в случае «рецидива», водитель снова будет наказан по административной статье? Почему законодательство дает возможность повторного правонарушения с менее жестким наказанием?

— Таков закон, касающийся административных наказаний. Человек считается подвергнутым административному взысканию в течение года. Если он за этот период не совершает повторного нарушения, то его «резюме» обеляется. Возможно вскоре и административные взыскания ужесточат, потому что процент тяжелых ДТП сейчас очень высок.

Адвокат Елена Фогель в редакции «Алтапресса». ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

Мне в этом плане нравится европейская практика, когда недобросовестный водитель лишается прав, если за определенный период времени он превышает возможное количество нарушений, позволяющих иметь права на управление транспортным средством. А после истечения срока наказания, снова сдает экзамен на право вождения. Причем экзамен — и теоретический, и практический.

У нас, к сожалению нет правила «неоднократности», когда при наличии нескольких нарушений за короткий промежуток времени, водитель автоматически лишается прав. Мне кажется, такой подход мог бы стимулировать чувство ответственности у некоторых представителей.

— Мне кажется из-за таких допущений и начинаются «пьяные каталки».

— В какой-то мере, да. Но основная причина — безнаказанность. Он сегодня вышел пьяный из подъезда, перепарковал машину, завтра пьяный сядет за руль и доедет до магазина — всего-то 1,5 км. Его никто не поймает, он не врежется в столб. И запомнит свое внутреннее состояние: с управлением справился, сотрудникам на глаза не попался, машина цела-невредима, никого не «зацепил»…

ДТП в Барнауле 20 сентября. Barnaul22

Свою вину он не осознает, не понимает, что нарушил правила. Такой человек попробует один-два раза и почувствует свое «мастерство». И как следствие уверенный в своих «пьяных» способностях вождения и безнаказанности снова выедет на дорогу.

— Это до тех пор пока не поймают. А что потом?

— У нас железная практика: 99,9% задержанных водителей, которые управляли автомобилем в состоянии опьянения, лишаются прав на 1,5−2 года. Только процессуальные нарушения или нестыковки в документах могут повлиять на отмену судебного решения, но это очень редкие исключения.

Законодателем для объективного вменения предусмотрено обязательное медицинское освидетельствование задержанного водителя сразу с момента задержания. Всем водителям сотрудники ДПС предлагают его пройти. И если кто-то отказывается, то априори признается виновным. И доказать обратное очень трудно. Можно, конечно, тут же пройти исследование в нескольких лабораториях самостоятельно, и предоставить независимые экспертизы в суд, но эффект это может и не возыметь, а суд не всегда доверяет таким доказательствам.

Адвокат Елена Фогель в редакции «Алтапресса». ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

— Вы говорили про европейский опыт регулирования поведения на дорогах. Там после наказания предоставляется возможность пересдать экзамен по теоретической и практической части? Насколько мне известно , у нас заморачиваются только с теорией…

— Насколько мне известно, да. Нашим законом предусмотрена пересдача по теоретической части. По крайней мере еще ни один из источников не говорил о практической пересдаче.

— Как вы думаете , почему? Очередной наш недочет?

— Да, можно сказать и так. Понимаете, когда пишется поправка в закон, ее должна сопровождать инструкция, как исполнять этот закон, за счет каких ресурсов, когда и кем. Если у нас создадут такие единицы в ГИБДД, которые будут заняты только приемом экзаменов, и этот поток будет стабилен, то подобная практика сработает.

Место аварии на Павловском тракте. Дмитрий Лямзин.

Но на деле, штат сотрудников не настолько значителен, чтобы принимать регулярно эти экзамены. Это проблема государства. Если оно хочет улучшить ситуацию на дороге и сократить количество ДТП с летальным исходом, то, думаю, нужно предусмотреть более жесткие условия для провинившихся.

Мало детей на дорогах — надо еще

— Недавно выступили с инициативой , позволить 16-летним подросткам управлять транспортным средством. Как в таком случае правовое поле будет регулировать наказание провинившихся несовершеннолетних?

— Сложный вопрос. Но я считаю, ничего хорошего в этом нет. Во-первых, психологическая сторона вопроса — как не сформировавшийся окончательно ребенок отреагирует на стрессовую ситуацию.

Во-вторых, мера ответственности у несовершеннолетних разительно отличается — она мягче. Иногда дела в отношении несовершеннолетних заканчиваются прекращением в связи с недостижением возраста предусмотренной ответственности. Мы таким образом опять создадим себе потенциальную угрозу.

Конечно, есть отдельные случаи. Я бы могла понять ситуацию, когда 16-летний подросток зарабатывает себе на жизнь с помощью машины. Но каким образом? Кто его посадит за руль и доверит груз или пассажира? Он не достиг возраста материальной ответственности. Его не возьмут на работу.

Маму в больницу возить, съездить за лекарствами? Наверное, эта ситуация как-то решается в индивидуальном порядке. Это целый пласт законов нужно проработать. И в наше время, когда большинство проблем решается с помощью интернет-ресурсов, в этом нет никакой необходимости. Мы в первую очередь этого же ребенка подвергаем опасности.

— В таком случае не проще ли говорить об эмансипации несовершеннолетнего?

— Да. Когда ребенка признали взрослым, он вполне может пользоваться всеми правами совершеннолетних. В отдельных исключительных случаях должен быть регламент. Я слабо его представляю, поэтому не думаю, что есть острая необходимость в такой поправке. У нас достаточно хорошо развит общественный транспорт, чтобы обеспечить передвижение населения.

Адвокат Елена Фогель в редакции «Алтапресса». ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

Стежки по «уголовке» разномастные

Справка Уголовная ответственность наступит, если водитель в состоянии алкогольного опьянения совершит ДТП, которое причинит тяжкий вред здоровью человека. Мера наказания в таком случае будет равна: либо принудительным работам на срок до 5 лет, либо лишение свободы на срок до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет. В случае смерти человека, водитель будет лишен свободы на срок от 5 до 12 лет. В случае смерти двух и более лиц, водитель будет лишен свободы на срок от 8 до 15 лет.

— Елена Ивановна , почему наказания для пьяных за рулем бывают несоразмерны их деяниям , если они повлекли смерть других участников дорожного движения? Или так кажется только на первый взгляд?

— Цель любого наказания — воспитать виновного. Кроме того, показать обществу, что за подобное деяние каждый человек будет наказан, что есть неизбежность наказания.

ДТП в Барнауле 20 сентября. Barnaul22

Я придерживаюсь суждения, что каждое наказание должно быть индивидуально, иначе теряется этот воспитательный момент, и мы все автоматически будем виноватыми в одинаковой мере, вне зависимости от того, произошло ДТП умышленно, или это стечение обстоятельств.

Что касается уголовных дел, то здесь нужно разбираться тщательнее. Нужно знать, что произошло, какова причина ДТП, есть ли прямая причинно-следственная связь нахождения человека в нетрезвом виде за рулем автомобиля с происшествием.

Например, человек может сесть за руль в пьяном виде, но авария произойдет по причине технической неисправности авто, несоблюдении ПДД иными участниками дорожного движения, погодными или гололедными явлениями.

Но в любом случае, алкогольное опьянение будет считаться отягчающим обстоятельством.

Адвокат Елена Фогель в редакции «Алтапресса». ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

— Как проявляется эта разница в причинах и следствии?

— Есть разница между авариями и их причинами. Например, есть ДТП, как с печально известным актером Ефремовым, в котором машина — это несущееся напролом орудие смерти, а есть аварии, где водитель не виновен с точки зрения нарушения правил дорожного движения (речь идет о поведении на дороге, — прим. ред.), но заведомо виновен в том, что выпил и сел за руль.

Об уголовных делах и их фигурантах мы судим, исходя из того, что нам известно. А это далеко не полная информация. Мы не видим дела, не знаем, что стало причиной ДТП. Каким был механизм аварии. Ответ на это может дать только автотехническая экспертиза. Без ее результатов в большинстве случаев ни один судья не возьмется выносить приговор.

Иногда результаты экспертизы показывают обоюдную вину участников дорожного происшествия. Отсюда уже следует иное определение степени вины участникам ДТП, либо пострадавший сам нарушил ПДД и это повлекло дорожное происшествие, и степень вины водителя как бы «смягчается». Либо действия пострадавшего могут освободить водителя от уголовной ответственности. От возмещения материального и морального вреда источником повышенной опасности водитель не освобождается.

За рулем. Михаил Хаустов

— Какие обстоятельства могут заставить суд ужесточить наказание?

— Все зависит от поведения водителя после ДТП. Одно дело, когда человек может быть относительно пьян, то есть полностью контролировать сознание и понимать, что произошло. Правильным решением в таком случае будет сотрудничать со следствием — не «метаться» в показаниях, пытаясь себя выгородить. Иначе, когда дело дойдет до суда, доказать свою «честность» будет проблематично. Судьи — хорошие психологи, и когда они видят, что раскаяния в человеке нет, то мера наказания назначается соответствующая.

Другое дело, когда он «в стельку» и не объяснить, не осознать произошедшее не может. Однако этот факт также на руку ему не сыграет.

Степень наказания также зависит от осознанности водителем вины. Человек, бывает, настолько расстроен и раскаивается, хотя виноват на йоту. Таких людей видно сразу — они носят продукты в больницу, помогают семье потерпевшего, продают машину или находят деньги, буквально в первые дни после происшествия пытаясь сразу возместить причиненный моральный вред.

Адвокат Елена Фогель в редакции «Алтапресса». ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

— Может ли меняться мера наказания? Согласно законопроекту № 685843−7 , если в ДТП по вине пьяного водителя погибнут двое и более человек , ему грозит до 15 лет лишения свободы. Заседание по делу Руденко , когда его наказание ужесточили , состоялось в апреле прошлого года. А в июне 2020 года защита добилась смягчения наказания. Почему мера наказания не вполне соответствует закону?

— Наказание в России определяется статьей уголовного кодекса на момент совершение преступления. Закон, ухудшающий положение виновного или меру наказания виновного, не имеет обратной силы, если в самом законе это прямо не предусмотрено. Если сегодня это не преступление, то завтра назвать деяние преступлением и кого-то обвинить уже не могут. Однако поправки к законам сейчас планируют ужесточать. К этому привели такие водители, как Руденко. Однако его самого они не затронут, ему повезло. Другим, после него, уже не так сильно…

— И все-таки ему меняли дважды меру наказания: первоначальный суд дал ему около 6 лет , затем увеличил срок до 8 с половиной , но последняя инстанция определила до 5 лет и 9 месяцев лишения свободы. Как происходят такие скачки?

— Это исключительные случаи, но это право суда на стадии апелляции. Сейчас закон таков, что апелляционная инстанция не связана доводами суда первой инстанции. Они по собственному усмотрению могут дать оценку доказательной базе, провести полноценное судебное заседание, проверку доказательной базы и опросить свидетелей, если усомнятся в достоверности сведений.

Суд над Александром Руденко. Анна Зайкова

Апелляция вправе вынести собственное решение, отменить полностью или в части предыдущее решение или вернуть дело на рассмотрение.

— И все-таки , мы не понимаем , по каким причинам могут смягчить наказание пьяному водителю , если он является виновником страшного ДТП?

— Сами потерпевшие могут написать заявление в суд и просить о смягчении размера наказания. Такое бывает, когда виновный возместил в полной мере причиненный моральный и материальный ущерб. Суд в большинстве случаев учитывает позицию потерпевших.

На позицию суда влияет и поведение обвиняемого после ДТП (своевременное оказание помощи, если это возможно, и вызов экстренных служб), а также содействие органам правопорядка в ходе следствия, иные действия по заглаживанию вреда.

Правосудие. Суд. Фемида. Анна Зайкова

— Если среди пострадавших в ДТП окажется несовершеннолетний или малолетний , наказание будет жестче?

— С точки зрения уголовного закона прямой разницы между совершеннолетними и несовершеннолетними пострадавшими нет. Но суд будет рассматривать данный факт как возможность ужесточить наказание.

— Еще одна инициатива — приравнять вождение в пьяном виде к умышленному причинению вреда здоровью и жизни человека. Как вы оцениваете ее?

— Мы уже говорили о том, что машина — это источник повышенной опасности. Если хотите — это некий вид «оружия», по моему мнению. И водитель, по сути, «вооружен».

ДТП с BMW X6 на проспекте Ленина. Барнаул , 15 октября 2018 года. опубликовано на vk.com/barneos22

Умысел в уголовном праве — это осознание действий и желание достичь некой цели. Он бывает прямой: я понимаю, предвижу и желаю того или иного исхода. Но бывает косвенный: я понимаю, предвижу последствия, но в силу собственной безответственности и нежелания думать о последствиях, не желаю, но сознательно допускаю эти последствия либо отношусь к ним безразлично.

Когда говорят о неосторожности на дороге, речь идет о том, что водитель действовал легкомысленно или небрежно. В первом случае это когда лицо предвидело возможность наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), но без достаточных к тому оснований самонадеянно рассчитывало на предотвращение этих последствий.

Во втором случае лицо не предвидело возможности наступления общественно опасных последствий своих действий (бездействия), хотя при необходимой внимательности и предусмотрительности должно было и могло предвидеть эти последствия.

В хороших автошколах учат, что автомобиль — это источник повышенной опасности. Возможно по этому «неосторожность» для любого водителя не может быть оправданием. Садясь за руль, он должен понимать, что потенциально может быть виновен просто управляя транспортным средством.

ДТП в Барнауле 20 сентября. Barnaul22

— Но если будущих водителей учат в автошколах , что автомобиль — это источник повышенной опасности , то почему на дороге столько безответственных? Или их можно назвать бесстрашными?

— Наша проблема в том, что люди не считают себя обязанными анализировать окружающую обстановку и просчитывать ситуацию.

В моей практике большая часть подзащитных по ДТП пытается то ли оправдаться перед собой, то ли перед кем-то, говоря: «Я все правильно сделал. Ничего не нарушил. Это вина другого, я не обязан думать за дураков».

Мелким шрифтом

Адвокат в беседе с altapress.ru не смогла обойти стороной одну важную проблему, которая рано или поздно может затронуть каждого водителя.

Елена Фогель рассказала, что в протоколе об административном правонарушении есть маленькая графа для подписи водителя. Сотрудники ДПС просят расписаться якобы о том, что водитель ознакомлен с документом, получил копию и все указанные данные верны. Не все водители знают, что при оформлении протокола на месте ДТП в этой графе нужно написать «не согласен» или «не был пьян», если на то были основания конечно.

Адвокат Елена Фогель в редакции «Алтапресса». ИД «Алтапресс». Анна Зайкова

Иначе, фактически подписывая протокол без замечаний, водитель соглашается со всем изложенным в протоколе. Позже в суде выясняется, что эта строчка может стоить ему 1,5 года пеших прогулок и крупного штрафа.

Протокол — первичное и основное звено, которое доказывает факт нарушения и виновность нарушителя. Признать его незаконным или недостоверным очень трудно, потому что судья для этого должен усомниться в действиях сотрудников ГИБДД, в искажении сведений, их недостоверности. Но сотрудники были при исполнении, они профессионально обучены. Почему суд должен им не верить? Какие основания? — объясняет адвокат.

Эта строка при грамотном ее заполнении — иногда единственное спасение водителя.

Кроме того, у водителя есть право обжаловать действия сотрудников вышестоящему начальству или в вышестоящие органы, если есть основания полагать, что должностное лицо превысило полномочия.

BMW X5 перевернулся после ДТП. Barnaul22

И делать это нужно незамедлительно. Хотя бы позвонить на телефон дежурного одного из ведомств и сообщить о нарушении своих прав. Направить заявление или жалобу через интернет-приемную.

«Но в суде нужно быть готовым предоставить доказательства превышения полномочий и нарушения закона в действиях сотрудников. Слова о том, что у вас с сотрудником ГИБДД возникла неприязнь, не будут восприниматься всерьез. Сотрудник при исполнении должностных обязанностей вызовет больше доверия у суда, чем необоснованные „эмоции“», — поясняет Елена Фогель.