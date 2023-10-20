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Жизнь

Из афиш Дианы Арбениной убрали информацию о предстоящем концерте в Новосибирске

Сайты «Яндекс.Афиша» и «Кассы.ру» убрали информацию о предстоящем концерте лидера «Ночных снайперов» Дианы Арбениной, пишет mk.ru..

Диана Арбенина.
Диана Арбенина.
Соцсети

Выступление в Новосибирске должно пройти 22 октября. Однако афиши мероприятия теперь нет на сайтах — даже в списке ожидаемых.

В «Кассах.ру» пояснили, что агрегатор решил снять объявление из-за того, что билеты на концерт Арбениной распроданы.

Между тем в Саратове отменили концерт певицы Дианы Арбениной, который должен был состояться 26 октября в ледовом дворце спорта (ЛДС) «Кристалл». Поводом для такого решения, по словам депутата облдумы Романа Грибова, стала позиция певицы по конфликту Израиля и Палестины.

Фанаты пытаются организовать сбор подписей, чтобы концерт не отменили.

Факт

В течение года концерты группы «Ночные снайперы», лидером которой является Диана Арбенина, отменялись в Улан-Удэ, Чебоксарах, Ульяновске, Казани, Тольятти, Пятигорске, Краснодаре, Кузбассе и других регионах, напоминает rtvi.com.

Ранее Диана Арбенина получила травму позвоночника в собственном доме. Из-за этого ей пришлось отменить концерт в Киргизии.

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