10 баллов из 10. В Новосибирске зафиксировали максимальный уровень загрязнения воздуха

В Новосибирской области из-за лесных пожаров ввели особый противопожарный режим. С 16 апреля в столице Сибири стоит плотный смог. 18 апреля уровень загрязнения воздуха достиг 10 баллов из 10 возможных, пишет НГС.

По информации пресс-службы ГУ МЧС по Новосибирской области, на 17 апреля на территории области при помощи космомониторинга зафиксировано около 1500 термически активных точек, ликвидировано 433 пожара, 406 из них — горение сухой травы и мусора.

Всего же пожары в Новосибирской области увеличились в шесть раз.

Минприроды считают, что весенние лесные пожары возникают в первую очередь по причине неосторожного обращения людей с огнем.

Кроме лесных пожаров на качество воздуха может влиять и пыль. На прошлой неделе мэр города Анатолий Локоть заявил, что в Ленинском районе появилось много пыли из-за строительства четвертого моста.

Напомним, утром 18 апреля над Барнаулом тоже повисла дымка. Алтайский ЦГМС передал штормовое предупреждение из-за высокой пожароопасности.