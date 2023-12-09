Избиение в кафе, смертельное ДТП и распространение наркотиков. Что произошло в Алтайском крае 9 декабря

- Смертельное ДТП устроил бийский пенсионер. 70-летний мужчина за рулем автомобиля ВАЗ-2107 не уступил встречной иномарке Suzuki Grand Vitara и столкнулся с ней. Водитель отечественного автомобиля скончался на месте.
- В Рубцовске полицейские задержали мужчину и женщину, подозреваемых в распространении запрещенных веществ на территории города. У подозреваемых изъяли свертки и зип-пакеты с неизвестным веществом. Экспертиза установила, что это героин общей массой 35 граммов.
- Хозяин кафе в селе Троицкое избил посетителя битой. По словам пострадавшего, он сидел в кафе один и не нарушал общественный порядок. Через некоторое время на него якобы напал с битой владелец заведения.
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