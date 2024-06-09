Участники сообщества «Инцидент Барнаул» сообщили о чрезвычайном происшествии, которое произошло в поселке. Посреди дня местная жительница напала на пожилую женщину, которая не может ходить. Сейчас пострадавшая находится в реанимации в тяжелом состоянии.

Жители отмечают, что эта женщина не поддается контролю. Она уже неоднократно проявляла агрессию: выбивала окна, нападала на людей, избивала их. Например, две недели назад она напала на одну из женщин и сломала ей пальцы на одной руке и вторую руку. Затем она проломила голову местному жителю молотком.

После задержания ее отпустили на следующий день. Местные жители возмущены этой ситуацией.

Также сообщается, что месяц назад она избила свою мать, у которой после нападения был сломан нос, разорвана губа и диагностировано сотрясение мозга. Пострадавшую доставили в больницу на машине скорой помощи.

В региональном управлении МВД сообщили, что жительница села Малиновое озеро Михайловского района незаконно проникла в дом пожилой женщины и избила ее. По этому факту возбуждено уголовное дело по статье 112 УК РФ. Подозреваемую задержали полицейские в соответствии со статьей 91 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Ранее против подозреваемой уже были возбуждены уголовные дела по статьям 112 и 119 УК РФ. В рамках расследования проводятся все необходимые экспертизы и исследования. Потерпевшей оказана медицинская помощь.

Ранее сообщалось, что футболист «Оренбурга» набросился на мать девушки, которая застала его с пятью проститутками.

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