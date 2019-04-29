Известная модель случайно оскорбила память погибших в «Зимней вишне»

Известная модель, блогер и телеведущая Мария Миногарова случайно оскорбила память погибших в кемеровском торговом центре «Зимняя вишня». О неприятной истории она рассказала блогеру Данилу Поперечному в его шоу на YouTube.

Миногарова участвовала в модном показе, посвящённый фильму 1985 года «Зимняя вишня», пишет sibdepo.ru. Видео с показа она опубликовала в Instagram.

«Специально для показа в подарок Ленфильму было изготовлено две рубашки, на спине которых было написано тем же шрифтом, что на афише, „Зимняя вишня“. Я должна была выйти красиво и показать на себе эту рубашку», — рассказала модель.

После публикации звезду начали «травить» комментаторы, которые называли ее поступок «хайпом на костях». На тот момент она даже не поняла, о чём речь.

Под постом появился комментарий человека, который потерял в страшном пожаре всю семью. Девушка удалила пост и связалась с ним.

«Я сижу, и у меня просто начинают трястись руки. Объяснила, что это ни в коем случае не связано с пожаром, с торговым центром. А дело в том, что прямо на следующий день была годовщина. Кто я после этого? Я еду в сапсане, у меня слёзы», — говорит Миногарова.

Напомним, пожар в «Зимней вишне» произошёл 25 марта 2018 года. Трагедия унесла жизни 60 человек, в том числе двух детей из Барнаула, а также 32-летнего уроженца Заринска с 5-летней дочерью.

После этого пожара МЧС провела проверки в 62 тыс. торговых центров и кинозалов по всей стране и почти в половине из них выявило свыше 270 тыс. случаев несоблюдения требований пожарной безопасности.