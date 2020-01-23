«Как Бог раздавал снег». Новосибирские снегопады высмеяли на видео

Одним из самых вирусных видео в начале 2020 года стал ролик под названием «Как Бог раздавал снег», на котором при помощи гречки показали снегопады в разных городах России.

Москве выдали семь крупинок гречки. Петербург получил половинку зернышка. Челябинску выдали половину столовой ложки, примерно таким же количеством небрежно посыпали Екатеринбург.

Больше всего повезло Новосибирску. Столице Сибири досталась целая пачка гречки.

Как рассказывают жители города, снег у них действительно идет почти каждый день. Дорожные службы не успевают убирать скопившиеся осадки.

Накануне жители домов на одной из улиц скинулись и за свои средства убрали двухметровые сугробы, рассказывают в соцсетях. Техника работала почти сутки, чтобы расчистить тротуары и дороги.

Ворота в сугробе на тротуаре. Бийск. vk.com/biysk_all.

Такая же ситуация и в соседнем Алтайском крае. К примеру, жители Бийска прокопали тоннель в сугробе, перекрывшем тротуар, чтобы дойти до остановки общественного транспорта.

В некоторых селах региона намело четырехметровые сугробы. Медики вынуждены на снегоходах ездить на вызовы к больным.

Снега выпало такое количество, что власти вынуждены на лошадях завозить продукты в населенные пункты. К нескольким селам и вовсе несколько дней не могли пробиться из-за большого объема рыхлого снега и сильного ветра.