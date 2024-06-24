Как нейросеть видит Обской бульвар в Барнауле, которого все еще не существует

Мы попросили нейросеть Kandinsky сгенерировать изображения того, как выглядел бы Обской бульвар. Напомним, в Барнауле неоднократно хотели возвести эту зеленую улицу с небоскребами, но постоянно что-то мешало.

Данный проект хотели реализовать к 300-летию города.

Сама идея зародилась давно, ее хотят воплотить уже более 40 лет.

В 2021 году altapress.ru рассказывал, что Обской бульвар – это мощная пешеходная зона, пролегающая от площади Советов мимо Шишковки, музкомедии, через частный сектор и до самой Оби. Этот проект архитекторы разработали еще до Великой Отечественной войны.

На берегу Оби планировали создать террасы, набережную, мост через Ковш на остров Побочень и зону отдыха на нем. Сложность в том, что бульвар должен проходить через частный сектор, а значит городу нужно выкупать и сносить там дома.

Принято считать, что район застроен только ветхим жильем. Но на самом деле некоторые предприимчивые барнаульцы уже построили там настоящие городские усадьбы и съезжать не намерены.

Тем временем нейросеть видит Обской бульвар вот так. Altapress.ru напомнило это аллею на проспекте Ленина, а еще — Москву.

Когда все-таки Обской бульвар возведут — остается только гадать.

Однако в апреле 2023 года градсовет обсуждал, нужны ли суперкольцо и высотки в тихом центре Барнаула.

Камышлов Георгий

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