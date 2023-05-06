Как правильно отмечать День напитков 6 мая, стало известно altapress.ru

Известно, что впервые о празднике стали говорить в 1921 году. Тогда 6 мая называли Днем газированных напитков в бутылках.
Сейчас же праздник чествует любые напитки, будь то сладкая газировка или же заварной чай.
Кстати, напиткам посвящены и другие праздники. Например, 15 декабря отмечают День чая. Идею праздника предложил Центр по образованию и общению — Centre for Education and Communication. А 13 марта посвящен романтичной выпивке.
Как отпраздновать?
6 мая можно хорошенько расслабиться и вдоволь насладиться любимым напитком. Это может быть ваш любимый коктейль или обычная ключевая вода.
Также в честь праздник стоит попробовать новые напитки. Например, национальный напиток страны, в которой вы никогда не бывали.
Или же можно устроить дегустационную вечеринку и вместе с друзьями попробовать разные виды напитков.