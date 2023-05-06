Как правильно отмечать День напитков 6 мая, стало известно altapress.ru

Ежегодно 6 мая отмечается неофициальный праздник День напитков. Altapress.ru рассказывает, что это за дата и как правильно отмечать праздник.

Известно, что впервые о празднике стали говорить в 1921 году. Тогда 6 мая называли Днем газированных напитков в бутылках.

Сейчас же праздник чествует любые напитки, будь то сладкая газировка или же заварной чай.

Кстати, напиткам посвящены и другие праздники. Например, 15 декабря отмечают День чая. Идею праздника предложил Центр по образованию и общению — Centre for Education and Communication. А 13 марта посвящен романтичной выпивке.

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Как отпраздновать?

6 мая можно хорошенько расслабиться и вдоволь насладиться любимым напитком. Это может быть ваш любимый коктейль или обычная ключевая вода.

Также в честь праздник стоит попробовать новые напитки. Например, национальный напиток страны, в которой вы никогда не бывали.

Или же можно устроить дегустационную вечеринку и вместе с друзьями попробовать разные виды напитков.