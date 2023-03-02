Как снежные воды влияют на качество воды в Барнауле?

— Влияние, безусловно, есть и это одна из серьёзных проблем. Антигололедными реагентами щедро посыпают все городские дороги, причем, на мой взгляд, без должного контроля. А так как у нас снегоотвалы складируются вблизи водоохраной зоны Пивоварки, то при таянии снега соль попадает в реку Пивоварку, а затем — в Барнаулку и Обь. Снег с улицы — это сплошная соль, песок, грязь, плюс нефтепродукты, формальдегид, тяжелые металлы, и все это поступает, как во время снеготаяния, так и позже — через грунтовые воды в бедную речку Пивоварку.
Этой темой интересовались барнаульские исследователи, которые анализировали снежный покров нашего города на наличие в нем тяжелых металлов и органических загрязнителей. Сравнительный анализ показателей предыдущих периодов показывают устойчивую тенденцию к ухудшению, что обусловлено увеличением числа автомобилей и их выхлопом в атмосферу.
Барнаулку и Пивоварку мы изучаем в течение 20 лет. Минерализация воды в Барнаулке за последнее несколько лет повысилась почти в три раза, именно из-за хлорида натрия. Кроме того, то количество соли, которое выбрасывается на улицу, отрицательно влияет на городские газоны и посадки, а при попадании в воздух оказывает неблагоприятное воздействие на слизистую дыхательных путей горожан. К сожалению, наши коммунальные службы после зимы ее с дорог практически не убирают (кроме центра города).
Есть и еще одна проблема загрязнения малых рек Барнаула — стоки от предприятий. Но самое главное, что она течет по частному сектору в непосредственной близости от жилых домов, и никакие водоохранные требования не соблюдаются. Так сложилось, что туалеты и выгребные ямы люди выносят прямо к речке. Поэтому, если говорить о Пивоварке, то это уже не река, а канализационный поток, она не живая.
— В период паводка актуально, как вода, которую мы пьем, обеззараживается?
— Дезинфекция воды производится с помощью системы хлорирования.
У нас водоводы тянутся под землей на огромные расстояния, где параллельно проходит канализация. Трубы изнашиваются, и если они проржавели, то может даже произойти подсос воды из канализации. Получается на выходе вода соответствует стандартам, но при этом, пройдя через водопровод без надлежащей дезинфекции, она может поступить в дома уже не такой чистой. Поэтому необходимо использовать постоянно действующую дезинфекцию (хлор-агенты), а разовое ультрафиолетовое обеззараживание для городской системы не подходит. Конечно, хлорирование снижает качество питьевой воды (концентрация остаточного хлора должна находиться в пределах 0,3−0,5 мг/л в более высоких концентрациях он токсичен), но нужно выбирать из двух зол меньшее. Или вы рискуете получить какие-то серьезные инфекционные или кишечные заболевания, или будете пить хлорированную воду. Нам приходится выбирать хлорированную воду, потому что другой возможности обеззаразить ее в структуре нашего города, сейчас просто нет.
Сохранить чистоту
— Прочему так важно сохранение чистоты воды? Как загрязнения, которым подвергаются реки, влияют на окружающую среду, на здоровье человека?
— Мы должны сохранять реки и для себя, и для тех животных, для той биоты, которая живет в реке. Надо понимать — то, что может переработать почва, не может переработать река. Она более уязвима к воздействию загрязнения. Поэтому несанкционированные свалки мусора на берегах при их смыве очень опасны и губительны для реки. К тому же никто не отменял проблему, связанную с микропластиком, которая на сегодняшний день малоизучена, но те исследования, которые уже существуют, говорят о том, что микропластик обнаруживается уже в крови человека.
И, отвечая на вопрос, как заботиться о своем здоровье, — выбирайте проверенную воду для питья, которой вы доверяете. При использовании индивидуальных устройств для водоочистки нужно оценить исходный состав воды, подобрать необходимую систему очистки и затем очищенную воду опять проверить на соответствие безопасности и качеству. Если для питья выбираете бутилированную воду, то тут стоит отметить, что требования стандартов к качеству и безопасности такой воды выше, нежели к водопроводной, по некоторым показателям в десятки и даже сотни раз. И тут уже, конечно, сам производитель системно обеспечивает соответствие бутилированной воды всем нормам.