Как снежные воды влияют на качество воды в Барнауле?

— Влияние, безусловно, есть и это одна из серьёзных проблем. Антигололедными реагентами щедро посыпают все городские дороги , причем, на мой взгляд, без должного контроля. А так как у нас снегоотвалы складируются вблизи водоохраной зоны Пивоварки, то при таянии снега соль попадает в реку Пивоварку, а затем — в Барнаулку и Обь . Снег с улицы — это сплошная соль, песок, грязь, плюс нефтепродукты, формальдегид, тяжелые металлы , и все это поступает, как во время снеготаяния, так и позже — через грунтовые воды в бедную речку Пивоварку.

Этой темой интересовались барнаульские исследователи, которые анализировали снежный покров нашего города на наличие в нем тяжелых металлов и органических загрязнителей. Сравнительный анализ показателей предыдущих периодов показывают устойчивую тенденцию к ухудшению, что обусловлено увеличением числа автомобилей и их выхлопом в атмосферу.

Барнаулку и Пивоварку мы изучаем в течение 20 лет. Минерализация воды в Барнаулке за последнее несколько лет повысилась почти в три раза, именно из-за хлорида натрия. Кроме того, то количество соли, которое выбрасывается на улицу, отрицательно влияет на городские газоны и посадки, а при попадании в воздух оказывает неблагоприятное воздействие на слизистую дыхательных путей горожан. К сожалению, наши коммунальные службы после зимы ее с дорог практически не убирают (кроме центра города).

Есть и еще одна проблема загрязнения малых рек Барнаула — стоки от предприятий . Но самое главное, что она течет по частному сектору в непосредственной близости от жилых домов, и никакие водоохранные требования не соблюдаются. Так сложилось, что туалеты и выгребные ямы люди выносят прямо к речке. Поэтому, если говорить о Пивоварке, то это уже не река, а канализационный поток, она не живая.

— В период паводка актуально , как вода , которую мы пьем , обеззараживается?

— Дезинфекция воды производится с помощью системы хлорирования. У нас водоводы тянутся под землей на огромные расстояния, где параллельно проходит канализация. Трубы изнашиваются, и если они проржавели, то может даже произойти подсос воды из канализации. Получается на выходе вода соответствует стандартам, но при этом, пройдя через водопровод без надлежащей дезинфекции, она может поступить в дома уже не такой чистой. Поэтому необходимо использовать постоянно действующую дезинфекцию (хлор-агенты), а разовое ультрафиолетовое обеззараживание для городской системы не подходит. Конечно, хлорирование снижает качество питьевой воды (концентрация остаточного хлора должна находиться в пределах 0,3−0,5 мг/л в более высоких концентрациях он токсичен), но нужно выбирать из двух зол меньшее. Или вы рискуете получить какие-то серьезные инфекционные или кишечные заболевания, или будете пить хлорированную воду. Нам приходится выбирать хлорированную воду, потому что другой возможности обеззаразить ее в структуре нашего города, сейчас просто нет.

Сохранить чистоту

— Прочему так важно сохранение чистоты воды? Как загрязнения , которым подвергаются реки , влияют на окружающую среду , на здоровье человека?