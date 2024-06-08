"Каракатицы" с веслами, полосатые лошадки, шкваловый ворот. Что произошло на Алтае

В жителей Алтайского края вселились охотники за грозами. И народ активно фотографирует процессы в небе — шкваловый ворот над Рубцовском, грозу над ночным Барнаулом.

Несмотря на тропический ливень гонка на "Драконах" на гребном канале состоялась. "Желтая Каракатица" — команда представителей СМИ — лихо подгребла к финишу, как и прогнозировалось, последней из участников гонки на Кубок журналистов. И спортсмены пера доказали всем этой экстремальной гонки — главное не победа, а участие. А потом с радостью — уже первыми — бросились есть горячий плов. Кто бы сомневался.

А в барнаульском зоопарке прошел праздник семьи зебр. Работала зебриная фотозона, проводился мастер-класс "Полосатые лошадки" для детей.

Зебры Зузу и Василий. vk.com/zoo_22

И о погоде. Вот даже ничего не хочется говорить на эту тему. И все же. По прогнозам, в Западной Сибири ливневые дожди прекратятся к 14 июня. И тогда настанет жаркое лето, по которому так все скучали. Будем оптимистами. Еще прогнозируют, что август в Алтайском крае будет жарким. А потом и бабье лето настанет. И отопительный сезон... Но не будем о грустном. И торопить время не надо. Ведь у природы нет плохой погоды. Но как-то спорно. Всем удачи!

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