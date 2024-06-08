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Жизнь

"Каракатицы" с веслами, полосатые лошадки, шкваловый ворот. Что произошло на Алтае

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 8 июня.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
Зебры Зузу и Василий.
Зебры Зузу и Василий.
vk.com/zoo_22

И о погоде. Вот даже ничего не хочется говорить на эту тему. И все же. По прогнозам, в Западной Сибири ливневые дожди прекратятся к 14 июня. И тогда настанет жаркое лето, по которому так все скучали. Будем оптимистами. Еще прогнозируют, что август в Алтайском крае будет жарким. А потом и бабье лето настанет. И отопительный сезон... Но не будем о грустном. И торопить время не надо. Ведь у природы нет плохой погоды. Но как-то спорно. Всем удачи!

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