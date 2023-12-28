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Жизнь

Книгу полковника КГБ издали в Барнауле

Вышла вторая книга Владимира Стремилова о паранормальных явлениях, сообщает "Российская газета".

Космос, летающая тарелка.
Космос, летающая тарелка.
СС0

Книга повествует о поисках Шамбалы и Беловодья и сакральных тайнах горы Белуха, пишет "Российская газета".

Это произведение автор не успел довести до печати — умер в 2017 году. Рукописи подготовили его дочь и супруга.

В свою очередь, дочь рассказала. что многие исследования паранормальных явлений, с которыми сталкивался Стремилов, были засекречены.

"Место действия – Барнаул, Горный Алтай, льды Антарктиды, леса Моравии, Москва, Берлин, Тель-Авив. Судьбы вымышленных персонажей переплетаются с реальными: Лаврентием Берия, Юрием Андроповым, Николаем и Еленой Рерихами, Павлом Судоплатовым, Глебом Бокием", – отмечает издание.

Об авторе

Владимир Стремилов служил в органах контрразведки. Полковник КГБ в отставке, кавалер более двадцати орденов и медалей.

Организовал Институт безопасности предпринимательства, выпускал газету ветеранов локальных войн "Мы вместе", писал книги.

Ранее сообщалось, что инопланетяне увернулись от всех разведок мира и тайно прилетели на Землю. Сейчас остаются здесь.

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