Ксении Собчак грозит крупный штраф из-за гражданства Израиля

Журналистке и телеведущей Ксении Собчак грозит штраф в размере 200 тыс. рублей за то, что она не уведомила МВД о наличии гражданства Израиля.

МВД не было известно о том, что у Ксении Собчак есть гражданство Израиля, сообщает ТАСС.

Согласно статье 330.2 УК РФ, ей грозит штраф в размере 200 тыс. рублей.

«Или штраф в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до одного года. Либо обязательными работами на срок до 400 часов», — сообщили в ведомстве.

Ранее Собчак приехала в Литву по израильскому паспорту через Белорусь. Журналистка проходит как подозреваемая по делу о вымогательстве.

Статья, по которой ее подозревают, может грозить ей международным розыском, заявил глава московской коллегии адвокатов Сергей Жорин.