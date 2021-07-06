Кто испортил воду. Ученый-эколог объясняет, можно ли назвать Обь самой грязной рекой России

Вывод неоднозначный
— Изучив доклад, точнее его раздел «Водные ресурсы», мы нигде не нашли дословного утверждения, что именно Обь является самой грязной рекой России. Вероятно, такой вывод можно сделать на основе одного абзаца, где сказано, что «качество воды в бассейне реки Обь оценивается как загрязненное (35%), грязное (55%) и экстремально грязное (2%)». Верны ли наши предположения?
— В Госдокладе представлены обобщенные данные о значительной по размерам и очень сложной по количеству и разнообразию элементов геосистеме водосборного бассейна крупной системы реки Обь. И хотя огромную реку охарактеризовали одним абзацем, этот вывод заставляет о многом задуматься. И не только нас, исследователей и экологов, но и руководителей органов власти и предприятий. Всех тех, кто живет на реке.
Здесь необходимо пояснить, что наша река на протяжении почти 4000 км, от гор Алтая до Ледовитого океана, проходит практически через все природные зоны — горы, степи, лесостепь, тайгу и тундру. Она собирает воду со всеми растворенными и взвешенными в ней веществами и населяющими реку существами с огромной территории — около 3 млн кв. км. Для сравнения: территория всей России — 17 млн кв. км.
Оценка качества воды сделана на основании результатов экологического мониторинга, то есть системы постоянных наблюдений по различным характеристикам речной воды, в основном — по химическим. Эти наблюдения и анализ проб воды поручены в нашей стране Госкомитету по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Министерства природных ресурсов и экологии. Ему помогают Агентство по водным ресурсам, Росприроднадзор и Роспотребнадзор. Много различной подробной информации о реке получают коммунальные службы, в первую очередь Росводоканал.
И, конечно же, в течение многих лет исследования Обь-Иртышского бассейна, количества и качества воды, биологического разнообразия в одной из самых крупных речных систем мира проводит и наш институт вместе с другими НИИ и вузами.
— И что это дает?
— Таким образом у нас накапливается большое количество данных. В результате их анализа можно заключить, что действительно, есть отдельные участки и самой Оби и ее многочисленных притоков, где воздействие хозяйственной деятельности человека приводит к значительному изменению водных объектов. Это, соответственно, снижает возможности использования поверхностных вод не только для питьевого водоснабжения, но и для рекреации, сельскохозяйственного и промышленного производства, рыбного хозяйства.
Мы видим, что происходит не только изменение водоемов и водотоков, но и просто исчезновение, например, малых рек. Такие факты есть в Кузбассе, в бассейнах рек Томь и Иня, где в результате добычи угля, особенно открытым способом на разрезах, пришлось пересматривать реестр водных объектов. Некоторые реки стали короче, другие — исчезли совсем.
В результате освоения водосборного бассейна и зарегулирования части водного стока стали короче и притоки Оби — алтайские Барнаулка и Пивоварка. Непригодна для купания и река Обь сразу ниже Барнаула. «Мертвой рекой» называли ихтиологи некоторое время назад и реку Алей ниже Рубцовска. Совсем недавно поразил воображение сибиряков и пожар на зимней Оби в районе Нижневартовска в результате аварии на подводном трубопроводе.
Но все это и очень многое другое, что еще можно назвать, не может быть основанием для категоричного признания Оби самой загрязненной рекой России.
Смотрите, что плывет
— А чем вообще загрязнена Обь в наибольшей степени?
— Когда мы слышим про загрязнение воды, то ассоциации у разных людей возникают самые разные. Сложно бывает понять, о чем конкретно идет речь. Здесь необходимо сделать пояснения.
Если говорить совсем просто, то загрязнение — это когда не то, не там, не в том количестве, и не в то время. Факторами загрязнения могут быть даже вещества, в которых мы, как живые организмы, нуждаемся. Например, в воде, которую мы пьем, должны присутствовать микроэлементы: кобальт, молибден, цинк, даже медь. Они нужны нашему организму. Но если этих микроэлементов в воде много, то они станут токсикантами.
Вопрос в том, что и где мы обнаруживаем, в каком количестве и когда. Поэтому само по себе «загрязнение воды» — это слишком общий термин. Надо всегда уточнять — загрязнение чем?
— Хорошо, давайте будем учитывать. И все же — чем?
— В Оби собираются вещества с обширных заболоченных территорий Западной Сибири, в том числе с Васюганского болота — одного из самых больших на планете. Поэтому по природным причинам обские воды, особенно в среднем и нижнем течении, на участке ниже впадения реки Томь характеризуются высоким содержанием органических веществ.
Это, в свою очередь, определяет снижение содержания растворенного в воде кислорода, который расходуется на окисление этих органических веществ. Поэтому Обь известна заморными явлениями, когда происходит гибель рыбы из-за недостатка кислорода, в основном в период ледостава, который длится здесь не менее полугода.
К природным причинам высокого содержания органических веществ в реке добавляется и поступление углеводородов в результате масштабного развития нефтегазового комплекса в Томской области и особенно в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком автономных округах.
В природе существуют естественные геохимические аномалии, например, по молибдену. Концентрации этого элемента в почвах водосборной территории верхнего течения Оби и ее притоков повышены. Поэтому в речной воде, в том числе в пределах Алтайского края, постоянно фиксируются превышения по молибдену.
Более серьезны с экологической точки зрения региональные аномалии по железу, которое мешает питьевому водоснабжению, изменяет условия существования для живых организмов, определяя направление и интенсивность трансформации микроэлементов, в том числе тяжелых металлов, таких, как ртуть.
Вносят свой вклад в загрязнение Оби микроэлементами и радиоактивными веществами реки Алей и Томь, в бассейнах которых долгое время работали горнорудные и металлургические предприятия.
Проблема очистных сооружений
— Какие логические объяснения можно дать тому, что Обь очень грязная? Все-таки крупных промышленных объектов осталось не так много. Или мы пожинаем плоды прошлых лет безудержной эксплуатации водных ресурсов?
— Качество воды — понятие относительное. Вода, может быть пригодна, например, для использования в системах технического водоснабжения, а может — для водопоя скота. А почему, например, водоем для питьевого водоснабжения и водоем для рекреации, в том числе для купания, должны быть одного примерно качества? Потому что человек при купании прихлебывает воду, в которой купается.
Для водных объектов многоцелевого использования разработана шкала из шести классов — в диапазоне от «чистая» до «экстремально грязная», в соответствии с государственным стандартом. Исходя из особенностей химического состава воды, определяется класс для конкретного водного объекта или его участка. И то, что в Госдокладе качество воды в бассейне реки Обь оценивается как загрязненное — 35%, грязное — 55% и экстремально грязное — 2%, свидетельствует лишь о том, что ситуация в данном речном бассейне отличается на различных участках, а наиболее загрязненные участки составляют небольшую долю от всей реки. Расположены они в пределах влияния индустриальных центров и крупных промышленных или сельскохозяйственных предприятий.
Деградация промышленного производства в России, в том числе в бассейне Оби в течение последних 30 лет, частично снизила уровень загрязнения поверхностных вод. Но сокращение производства не отразилось напрямую на качестве. И одна из причин — экономия на средствах очистки сточных вод, закрытие или ликвидация очистных сооружений. Например, так произошло более 20 лет назад в Барнауле с коллектором завода «Трансмаш», который использовали более 10 предприятий. Так было и с цехом очистки «Завода синтетического волокна». Аналогичная ситуация сложилась в Кузбассе и в Новосибирской области.
В свое время была разработана и сегодня реализуется, к сожалению, при совершенно недостаточном финансировании, так называемая Национальная программа ликвидации накопленного экологического ущерба. В 2017 году принята Стратегия экологической безопасности России. Но реально спасает жизнь наших рек и здоровье людей лишь значительный природный потенциал самовосстановления водных и наземных экосистем Сибири.
Вынужденное самоочищение
— Как в целом вы оцениваете состояние Оби именно на территории нашего края?
— В пределах административных границ Алтайского края Обь проходит первые почти 400 км своего течения, что составляет около 10% ее длины. Мы со студентами-географами Алтайского госуниверситета ежегодно обсуждаем тему «Край больших возможностей и великой ответственности». И всякий раз приходим к выводу о несоответствии экологической политики жителей края, в первую очередь Барнаула, нашему расположению в истоке великой реки.
По данным исследований Госкомгидромета в Оби и ее притоках наблюдаются повышенные, превышающие ПДК в несколько раз, среднемноголетние концентрации нефтепродуктов, фенолов, фосфатов, нитритов и аммонийного азота, органических веществ. При этом, как известно, Бийск, Рубцовск, Барнаул и Камень-на-Оби используют речную воду для питьевого водоснабжения.
Определяющим фактором сохранения качества воды в реке все-таки является объем водного стока (до 4000−6000 м3/с в половодье) и развитая пойма, ширина которой возле Барнаула превышает 10 км. Большой объем воды обеспечивает физическое самоочищение. Проще говоря — разбавление поступающих в реку загрязняющих веществ.
А в пойменных водоемах формируются высокопродуктивные биоценозы, включающие планктонные и бентосные растительные, животные и бактериальные организмы. Они обеспечивают биологическое самоочищение на данном участке реки и являются биофондом для расположенных ниже по течению акваторий.
— Процесс загрязнения с каждым годом усугубляется или остается стабильным?
— В настоящее время у нас нет достаточных данных для оценки многолетних трендов загрязнения речных вод. Тем более, это сложно сделать с учетом значительных сезонных и многолетних колебаний водного стока, который определяет естественный, гидравлический фактор самоочищения реки и уровень развития биоценозов.
— К каким последствиям приводит уже сегодня загрязнение Оби? Есть ли необратимые процессы?
— Основание для объективной оценки таких последствий могут дать междисциплинарные исследования и зонирование всей реки и ее водосборного бассейна по составу и степени влияния факторов и последствий загрязнения. В настоящее время такая работа ведется по межрегиональному проекту «Экологическая безопасность Обь-Иртышского бассейна». И как показывают результаты — необратимых последствий нет.
Мы с коллегами 26 августа прошлого года исследовали устьевой участок реки Обь в 150 км ниже Салехарда. По результатам исследований и анализа многолетних данных пришли к выводу, что Обь — значительная по размерам, сложная по количеству и разнообразию элементов, взаимосвязей между ними, геосистема с преобладанием гидрологических процессов в формировании количества и качества воды. Природная цикличность объема водного стока является фактором стабильности экосистемы и обратимости экологических эффектов воздействия хозяйственной деятельности.
Пивоварка и Барнаулка несчастны по-своему
— Какие малые реки Алтая могут быть, по вашим оценкам, даже проблемнее, чем Обь?
— Рассматривая проблемы, связанные с реками, их экологическим состоянием и потенциалом для различных видов использования, конечно же, быстро приходишь к выводу, что «малые реки — большие проблемы», в отличие от известной мудрости, зафиксированной поговоркой «малые детки — малые бедки». При классификации рек учитывается их длина, площадь водосборного бассейна и количество протекающей воды, или, другими словами, расход воды в них. Все эти показатели в малых реках близки к минимальным.
Малые реки интенсивно используются человеком, что отражается на состоянии их растительного и животного населения — планктона, бентоса и рыб, а также на качестве воды. В сельской местности они первыми принимают не очищенные или недостаточно очищенные сточные воды предприятий.
Многие малые реки в пределах городов полностью обезжизнены. Печальными примерами практически безжизненных малых водотоков могут быть реки: Аба в Новокузнецке, Ушайка в Томске, Ельцовка в Новосибирске, Кача в Красноярске и Пивоварка в Барнауле.
По данным Атласа Алтайского края на нашей территории протекает 17 085 рек общей протяженности 51 004 км. Из них только 776 (5%) длиной более 10 км. А основная часть — 16 039 (95%) длиной менее 10 км, как, например, и Пивоварка, длина которой в настоящее время всего 7 км. В соответствии с Водным кодексом РФ, эта река «имеет право» на водоохранную зону шириной 200 метров. Но практически на всем ее протяжении эта территория застроена и загрязняется мусором, отходами жизнедеятельности людей и различных производств.
Несколько лет назад по заданию Министерства природных ресурсов и экологии Алтайского края был разработан проект очистки и восстановления Пивоварки. Стоимость реализации этого проекта достигает 50 млн рублей, которые были запланированы в бюджете. Но для изменения жизни реки недостаточно очистить ее русло. Необходимо перенести все постройки и источники загрязнения за пределы водоохранной зоны. Стоимость этого мероприятия была предварительно оценена в 250 млн рублей, что выше возможностей местного и федерального бюджетов. Поэтому и продолжает меняться цвет воды в Пивоварке и образуются заторы из мусора, которые создают даже затопление прибрежных участков, особенно в устье реки.
Пивоварка «помогает» и средней реке Барнаулке, куда она впадает, славиться среди наиболее загрязненных рек края. Правда, в основном на последних 10−12 км течения перед впадением в Обь. К сожалению, в районе нового моста через Барнаулку распространяются старые, малоприятные запахи. Этому способствуют и несанкционированные сбросы жидких бытовых отходов в систему промышленно-ливневой канализации города и на рельеф прибрежной территории.
В Барнауле около 14 тыс. локальных придомовых систем сбора ЖБО, которые обслуживаются ассенизационными машинами. Но значительная часть этих машин не доставляет отходы на специализированные пункты приема Горводоканала. Одна из причин — высокие приемные цены отходов на этих пунктах. Как выяснил ОНФ, похожие ситуации есть и в других городах Сибири.
Много вопросов о неблагоприятном экологическом состоянии и его причинах возникает и про другие реки Алтайского края. Например, Корболиха и Золотушка. Перефразируя известное высказывание Толстого о семье, можно сказать, что «каждая малая река несчастна по-своему».
Справка. Вся таблица Менделеева
В Оби на различных участках реки нарушены предельно допустимые концентрации молибдена, цинка, железа, марганца, аммонийного азота, фенолов и нефтепродуктов.