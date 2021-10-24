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Жизнь

Кучу мусора и дерево-корягу оставили в Рубцовске после благоустройства возле школы для слабовидящих

В паблике «Инцидент Рубцовск» сообщили про строительный мусор на точке, где работы по благоустройству уже давно завершили.

После ремонта тротуара в Рубцовске.
После ремонта тротуара в Рубцовске.
vk.com/incident_rubtsovsk.

Жительница Рубцовска отметила, что тротуар облагородили на улице Светлова — в районе двух школ, в одной из которых учатся слабовидящие дети.

«Подрядчики, меняя старый асфальт на новый, оставили после себя кучу строительного мусора. А чуть дальше дерево-коряга. Но я думаю, что опаснее для детей эта куча», — рассказала женщина.

В паблике напомнили, что работы по благоустройству давно завершили, так что, видимо, мусор останется зимовать.

Ранее жители Барнаула попросили построить мост над тротуаром, где из автосервиса течет «пенная река».

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