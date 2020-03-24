Театры, музеи и библиотеки в Алтайском крае ушли на карантин

В частности, в театрах отменяются показы спектаклей, киносеансы в барнаульском кинотеатре «Премьера», краевые музеи и библиотеки также не будут принимать посетителей.
Подобные рекомендации дали также муниципальным органам управления культурой и частным кинотеатрам.
Пока условный срок ограничительных мер до 9 апреля, но фактически они сохранятся до улучшения эпидобстановки в стране, отметили в ведомстве.
Ранее altapress.ru писал, какие артисты перенесли свои концерты в Барнауле и как сдать билеты.