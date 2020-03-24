Театры, музеи и библиотеки в Алтайском крае ушли на карантин

С 24 марта, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции, государственные учреждения культуры Алтайского края ушли на карантин. Об этом рассказали в региональном минкультуры.

В частности, в театрах отменяются показы спектаклей, киносеансы в барнаульском кинотеатре «Премьера», краевые музеи и библиотеки также не будут принимать посетителей.

Подобные рекомендации дали также муниципальным органам управления культурой и частным кинотеатрам.

Пока условный срок ограничительных мер до 9 апреля, но фактически они сохранятся до улучшения эпидобстановки в стране, отметили в ведомстве.

Ранее altapress.ru писал, какие артисты перенесли свои концерты в Барнауле и как сдать билеты.