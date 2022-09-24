Курсанты БЮИ приняли присягу на Мемориале Славы в Барнауле

«Вы сделали серьезный шаг в своей жизни — приняли присягу сотрудников внутренних дел. Впереди у вас годы учебы в одном из лучших профильных учебных заведений России», — цитирует начальника краевого главка МВД генерал-лейтенанта полиции Андрея Подоляна пресс-служба мэрии .
На присяге присутствовали родители курсантов, ветераны и другие.
Присутствующие возложили цветы к подножию Мемориала Славы.
В июле губернатор Алтайского края Виктор Томенко поздравил выпускников БЮИ МВД России с окончанием учебы.