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Жизнь

«Ласточку» по маршруту Новосибирск — Барнаул могут запустить в 2020 году

Скорый комфортабельный электропоезд «Ласточка» может регулярно курсировать между Новосибирском и Барнаулом с 2020 года. Об этом «Интерфаксу» рассказал заместитель начальника Западно-Сибирской региональной службы развития пассажирских сообщений и предоставления доступа к инфраструктуре Алексей Булгаков.

Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Скоростной поезд «Ласточка» в Барнауле.
Анна Зайкова, altapress.ru

Он подчеркнул, что направление Новосибирск-Барнаул рассматривается в числе приоритетных маршрутов, соединяющих столицы регионов Сибири. По словам Булгакова, стоимость одного состава «Ласточки» составляет 500−600 млн. рублей.

Алексей Булгаков,
представитель «РЖД»

На направление Новосибирск — Барнаул их потребуется закупить три, два — в эксплуатацию, один — в резерв. Кроме того, предстоит определить перевозчика на этих направлениях, так как протяженность пригородного сообщения строго регламентирована.

Скорее всего, расходы на покупку новых электропоездов возьмут на себя регионы. Что касается «РЖД», то компания сейчас проводит подготовку технологической базы для обслуживания нового для сибирских дорог типа поездов.

Ранее сообщалось, что у «РЖД» есть инвестиционный проект строительства скоростной магистрали от Новосибирска до Барнаула. Его стоимость 76 млрд рублей, при этом большая часть инвестиций (53,2 млрд рублей), запланирована на 2022−2025 годы. До этого периода «Ласточка» может эксплуатироваться между городами на действующей магистрали, но дорога займет около трех часов.

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