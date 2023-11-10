11 ноября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Лебеди без спонсора, опасный гололед и торгово-отдыхательный комплекс. Что произошло в Алтайском крае 10 ноября

Altapress.ru вспоминает о важных событиях, которые произошли в Алтайском крае 10 ноября.

Главное за день в Алтайском крае.
Главное за день в Алтайском крае.
altapress.ru.
  • На правом берегу Оби в Барнауле, за «Леруа Мерлен», задумали построить необычный торгово-отдыхательный комплекс. Проект кластера представили на градостроительном совете.
  • До +8 и никаких осадков — Алтайскому краю спрогнозировали неожиданно теплые выходные.
  • Алтайские ИТ-эксперты обсудили бум нейросетей, которые уже пишут сочинения и сдают ЕГЭ за школьников, а скоро начнут проверять домашние задания за педагогов. Хорошо это, или не очень?
  • Руководителей фирмы «Алвитфарм» обвинили в поставках недоброкачественных лекарств для онкобольных в Алтайском крае.
  • В бийский поселок Молодежный начали слетаться лебеди — там уже более сотни птиц. Эта зимовка может оказаться для них непростой, потому что спонсоров пока нет.
  • Всего за одну неделю 370 барнаульцев обратились в больницу скорой медицинской помощи с травмами из-за гололеда. Травматолог Константин Карапыш рассказал, как себя обезопасить.
  • 10 ноября 1939 года родился основатель барнаульского гребного канала, знаменитый байдарочник Константин Костенко. Сын шоферов, «гаишник» с опытом, чемпион — почитайте, каким он был.

Читать новости Алтайского края удобно в нашем сообществе во Вконтакте, а также в телеграм-канале.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость