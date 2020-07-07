Лесника оштрафовали за плохое тушение одновременно восьми пожаров в Сибири

В Бурятии экс-сотрудника Джидинского лесхоза привлекли к административной ответственности за плохое тушение лесных пожаров, сообщает республиканская прокуратура.

«В апреле 2020 года бывшим должностным лицом учреждения ненадлежаще организованы ликвидации лесных пожаров, наблюдение за локализованными пожарами, их дотушивание и окарауливание. В результате возобновилось горение восемь лесных пожаров», — рассказали в ведомстве.

В его отношении возбудили административное дело за «невыполнение предусмотренных законодательством обязанностей по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного характера».

В итоге экс-леснику назначили штраф в размере 10 тыс. рублей.

Еще двух должностных лиц лесхоза привлекли к дисциплинарной ответственности.

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