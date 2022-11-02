Ляйсан Утяшева рассказала о нынешних отношениях с Павлом Волей

Телеведущая и бывшая гимнастка Лясан Утяшева рассказала, что с детства мечтала выйти замуж по любви, пишет « 7 дней ».

По ее словам, ей удалось скрепить себя узами брака с мужчиной, которого «безумно полюбила и увидела отцом своих детей».

Ляйсан уважает своего супруга Павла Волю и доверяет ему.

И не ревнует к другим девушкам, пишет Газета.Ru.

Ляйсан Утяшева с 2012 года замужем за шоуменом Павлом Волей. В 2013 году у них родился сын Роберт, а в 2015-м — дочь София.

Ляйсан Утяшева — заслуженный мастер спорта по художественной гимнастике, завершила спортивную карьеру в 2006 году. Стала телеведущей и спортивным комментатором.

Ведущая шоу «Танцы» на ТНТ часто появляется на публике в смелых и необычных нарядах. Ранее она удивила поклонников стильным кожаным мини-платьем с шипами.