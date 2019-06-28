Любимец публики, хулиган, автор молитвы: Александр Панкратов-Черный отмечает юбилей

28 июня народному артисту России Александру Панкратову-Черному «стукнуло» 70 лет. Актер по-прежнему на слуху. Хулиганские эпизоды с его участием попадают в интернет и становятся известными на всю страну. Но и в пучине страстей звезда не забывает про Алтай, ведь он сам родом из деревни Конёво Панкрушихинского района.

Так, во время открытия VIII Забайкальского международного кинофестиваля в Чите сказал, что его малая Родина Алтай такой же многострадальный. И поблагодарил коллегу — актера Александра Михайлова за то, что тот не изменяет своей малой Родине.

Инкогнито на Шукшинских чтениях

Александр Панкратов-Черный долгое время был ежегодным почетным гостем на Шукшинских чтениях. Перед выездом в Сростки, вспоминают барнаульские речники, часто катался на теплоходе по Оби в компании других столичных артистов. И — без капельки зазнайства. А потом — несколько лет без Сросток, где с ним любили пообщаться поклонники.

Но в 2018 году Александр Панкратов-Черный приехал на завершение Шукшинских дней на Алтае. Его не было в числе почетных гостей — актер предпочел приехать в Сростки инкогнито. Но не получилось.

Александр Панкратов-Черный в Сростках. altapress.ru

Тогда Панкратов-Черный остановился поодаль от парковки и долго не выходил из машины. Но как только вышел, его сразу заметили и окружили поклонники. Актер скрылся от толпы.

В конце вечера Александр Васильевич все же не выдержал и посетил санитарную зону за главной сценой на Пикете. Выйдя, артист тут же оказался снова в толпе желающих сфотографироваться и получить автограф. Панкратова-Черного долго не отпускали. Он со всеми побеседовал, а затем быстро скрылся в своей машине.

Александр Панкратов-Черный в Сростках. altapress.ru

Громкие заявления

Актер — настоящий мастер эпатажа. Так, 30 мая на открытии VIII Забайкальского международного кинофестиваля заявил, что гибель губернатора Алтайского края Михаила Евдокимова в 2005 году в автокатастрофе является не случайным ДТП, а убийством.

В 2009 году в Барнауле Панкратов-Черный уже делал сенсационное заявление — об убийстве Василия Шукшина.

На горе Пикет Панкратов-Черный уже говорил подобное. После чего, по его словам, на актера «было совершено покушение КГБ», но все обошлось. Как позже актеру сообщил его знакомый из КГБ, что «их органы, за правду не убивают». И вот на пресс-конференции в государственной филармонии Алтайского края, из уст актера вновь прозвучало это откровение.

В своем заявлении Александр Панкратов-Черный тогда сказал, что никто не доказал наличие инфаркта у Василия Макаровича, вскрытия не было и за день до случившегося Шукшин чувствовал себя нормально.

«Губили русский дух, топтали, уничтожали, боялись Степана Разина, что Василий Макарович сыграет Стеньку так, что призовет народ к бунту», — эмоционально рассказывал актер о наболевшем.

Но кто убил, актер так и не озвучил.

После чего встал и вышел из зала со словами: «Больше ничего говорить не буду, я напьюсь сегодня просто».

Самолетный хулиган

В апреле на Панкратова-Черного завели дело о хулиганстве за дебош в самолете в Барнауле.

Источник ТАСС подтвердил, что в отношении Александра Панкратова-Черного возбуждено административное дело по статье «Мелкое хулиганство».

А в пресс-службе «Аэрофлота» сообщили, что артиста в среду сняли с рейса Барнаул — Москва с признаками алкогольного опьянения. Однако сам Панкратов-Черный заявляет, что был трезв, как стеклышко и просто попросил «100 грамм водочки и бутылочку минералочки», что допустимо в бизнес-классе.

За артиста вступился лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Политик посчитал, что на артиста набросились необоснованно и оскорбили весь Алтайский край.

Молитва и выборы

Молитва Александра-Панкратова-Черного «Господи, дай же мне волю» была утверждена Синодом РПЦ МП для открытия Храма Христа Спасителя и исполнена Иосифом Кобзоном.

Александр Панкратов-Черный. altairegion22.ru

В 1995 году он участвовал в выборах в Госдуму от блока целительницы Джуны. Затем он пытался попасть в парламент по Бийскому округу. Оба раза неудачно.

В 2016 году Александр Панкратов-Черный решил баллотироваться в Госдуму — его не устроила культурная политика парламента.

«У меня большие претензии к Станиславу Говорухину, который уже год возглавляет в Госдуме комитет по культуре. Ничего положительного за это время не сделано для российской культуры», — говорил Народный артист.

Актер хотел пойти на выборы без партийной поддержки: «Мне дедушка всегда говорил, что принадлежать к любой партии — это всегда пачкаться». Но — как показало время — Панкратов-Черный так и остался вне культурной политики парламента

Творческий псевдоним

Александр Васильевич еще в студенчестве прибавил к фамилии слово «черный» для того, чтобы отличаться от товарища по режиссерскому факультету ВГИКа — своего полного тезки, пишет «КП».

Более темный из двух Панкратовых, хоть и учился на режиссера, пошел по актерской линии и преуспел — уже третья роль сделала его звездой.

Джазмен

Музыкальная ретро-комедия Карена Шахназарова «Мы из джаза» (1983) стала кинохитом и во многом своим успехом была обязана обаянию усатого парня с незабываемым баритоном и неотразимой улыбкой.

Афоризмы актера

Господи , живешь — уже праздник.

живешь — уже праздник. Вообще , пить — это работа. Это трата сил , энергии , времени.

пить — это работа. Это трата сил энергии времени. Любовь не картошка , не выбросишь в окошко.

не выбросишь в окошко. Раньше меня все осуждали за то , что пью , хулиганю , а сейчас , кажется , меня осуждают за то , что я стал трезвенником.

что пью хулиганю а сейчас кажется меня осуждают за то что я стал трезвенником. Стихи — занятие интимное. В них врать нельзя.

Разгульный образ жизни я считаю здоровым. Больной человек разгульный образ жизни вести не может.

За легкостью зрительного образа стоит титанический труд актера.

По сопатке-то у нас завсегда — пожалуйста. За словом и за кулаком в карман не лазим.

Пить и не пить одинаково тяжело.

Правду я всегда умею простить. Ложь стараюсь не прощать.

<Крылатые выражения Панкратова-Черного опубликовал интернет-ресурс stuki-druki.com>.

Киноцитаты

— А что мне на него глядеть, что он пятиалтынный что ли? («Мы из джаза»)

— Где я?

— В Монте-Карло.

— Все-таки, где я?

— Вы в тюрьме, товарищ.

— Это знаю, что в тюрьме. В каком городе тюрьма?

— Вчера была в Одессе. («Мы из джаза»).

— Дело в том, что у меня великолепные данные, просто отличные. Я могу стать таким артистом, каких вообще никогда не было. Я сам из Воркуты. Мне там один очень умный человек сказал: «Аркадий, у

тебя потрясающие способности! Просто уникальные». («Зимний вечер в Гаграх»), цитирует актера citatyizfilmov.ru.

Нофелет

— А вы не скажете, где находится нофелет?

— Здравствуйте, девушки! И вам, товарищ, здравствуйте… Откуда этот охламон взялся? Сегодня ведь футбол. Кубок европейских чемпионов. Все порядочные мужчины дома сидят, а этот…

— Зовут меня Валентин Генрихович Либерзон.

— Теперь, Паша, слушайся меня и жизнь повернётся к тебе улыбающейся стороной. Только не смотри так, как будто тебе все люди должны деньги и не отдают. А смотри так, будто﻿ ты сюрприз для всех. Весь. С ног до головы. Ну! Улыбайся! Пусть лёгкая улыбка счастливого человека всегда играет на твоих устах!

— «Когда к вам из провинции приезжают гости, радуйтесь, что это не гробовщики». Это Чехов, я бы так не посмел.

< Собрано в Викицитатнике>

«Курьер» и коммунизм

— Степан Афанасьевич, какое у вас самое заветное желание?

— Ну… Чтобы в Московской области атмосферное давление не падало ниже 740 градусов.

— Это еще зачем?

— Рыба лучше клюёт.

— А вот я бы загадала желание, чтобы выйти замуж за японца.

— Почему за японца-то?

— У них технология самая передовая.

— А ты, Вань?

— А я мечтаю, чтоб коммунизм на всей земле победил.

— Чего смеёшься?

— Да так. Вы сказали «старина»… Меня так отец называет.

— Все мы в чём-то отцы.

— Это конечно. Только он с нами уже давно не живёт.

— Сочувствую.

— Кому? Ему или нам?

Цитаты из фильма опубликовал ресурс citaty.info.

Ретроспектива

Уже сейчас в столице проходят показы фильмов с участием народного артиста России Александра Панкратова-Черного — в кинотеатрах сети «Москино», сообщается на сайте мэра и правительства Москвы.

Показы идут в кинотеатрах «Звезда», «Салют», «Юность» и «Космос». Вход бесплатный, по предварительной регистрации на сайте «Москино», сообщает ТАСС.

Зрители смогут увидеть фильмы «Перед рассветом», «Зимний вечер в Гаграх», «Мы из джаза». Также в программу вошел режиссерский дебют Панкратова-Черного — фильм «Взрослый сын».

Всего на счету актера более сотни ролей в кино.

Юбилей на ТВ

Отмечать юбилей любимого артиста телеканалы будут традиционно: документальными лентами («Мужчина без комплексов», ТВЦ, 28 июня, 08:00), телепроектами («Линия жизни», «Культура», 29 июня, 19:40) и художественными фильмами с участием именинника («Зимний вечер в Гаграх», «Культура, 29 июня, 20:35, и «Небеса обетованные», НТВ, 29 июня, 02:45).

Также зрителей ждет спецпроект «К юбилею Александр Панкратова-Черного», который стартует 29 июня в 13:10 на Первом канале.