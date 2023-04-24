Медвежата вышли на весеннюю прогулку в барнаульском зоопарке

Малыши-медвежата уже освоились в вольере и под присмотром мамы — медведицы Даши — играют на «детской площадке».

Зверята качаются на импровизированных качелях и в целом чувствуют себя в вольере хорошо, особенно в такую теплую погоду, показывает барнаульский зоопарк.

С наступлением весны малыши стали выходить на прогулку каждый день и с интересом изучать окружающую территорию.

Родной отец медвежат — медведь Жора — скончался в конце 2022 года. Но в начале января в зоопарк Барнаула переехал гималайский медведь Тимоша и стал для зверят приемным папой.

Ранее в барнаульском зоопарке родились сразу и тигрята, и львята в одну ночь.