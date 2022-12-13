Мэр Барнауле прокомментировал рост цен на проезд

По словам Франка, повышению тарифов никто не рад.

«Никто не рад тому, что надо платить больше», — заявил он на брифинге по проблемам общественного транспорта.

Однако, напомнил глава города, сохраняется инфляция. При этом цены, сказал он, начали поднимать в последние два года. До этого роста не было.

Франк подчеркнул, что барнаульцы негодуют из-за плачевного состояния транспорта.

Улучшить его увеличением цен не получится: нужны длительные контракты, новые автобусы и повышение престижности профессии водителя.

«Раньше было 300 желающих получить права, а сегодня только 100», — уточнил мэр.

Напомним, в Барнауле стоимость проезда хотят увеличить до 30 рублей с 1 января 2023 года.

Ранее барнаульцам рассказали, почему приходится долго ждать автобусы на остановках.