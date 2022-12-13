13 декабря
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Жизнь

Мэр Барнауле прокомментировал рост цен на проезд

Мэр Барнаула Вячеслав Франк прокомментировал предстоящее подорожание проезда в общественном транспорте, пишет «Толк».

Вячеслав Франк.
Вячеслав Франк.
Фото Михаила Полубедова, сайт газеты "Вечерний Барнаул"

По словам Франка, повышению тарифов никто не рад.

«Никто не рад тому, что надо платить больше», — заявил он на брифинге по проблемам общественного транспорта.

Однако, напомнил глава города, сохраняется инфляция. При этом цены, сказал он, начали поднимать в последние два года. До этого роста не было.

Франк подчеркнул, что барнаульцы негодуют из-за плачевного состояния транспорта.

Улучшить его увеличением цен не получится: нужны длительные контракты, новые автобусы и повышение престижности профессии водителя.

«Раньше было 300 желающих получить права, а сегодня только 100», — уточнил мэр.

Напомним, в Барнауле стоимость проезда хотят увеличить до 30 рублей с 1 января 2023 года.

Ранее барнаульцам рассказали, почему приходится долго ждать автобусы на остановках.

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