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Международный день автомобилиста - 30 октября. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

День автомобилиста отмечают в последнее воскресенье октября. В этот праздник поздравляют как водителей, так и всех сотрудников автопрома — ремонтников, инженеров, руководителей предприятий. Altapress.ru подготовил поздравления в прозе, стихах и смс.

С телефоном в автомобиле.
С телефоном в автомобиле.
CC0

Поздравления с Днем автомобилиста в прозе

Поздравляю с Днем автомобилиста и желаю всегда рулить в нужную сторону, никогда не сталкиваться с преградами на пути, выбирать маршрут к успеху и благополучию, мчать на любимом автомобиле к заветной мечте!

Желаю послушного руля, надежных, крепких колес, ровных, благополучных дорог и приятных попутчиков. Пускай впереди всегда горит «зеленый», над головой светит солнце, а под колесами шуршит идеально ровный асфальт. С праздником, автомобилист!

Поздравляю с Днем автомобилиста. Желаю рулить и не думать о плохом. Желаю соблюдать правила безопасности как в жизни, так и на дороге. Пусть удача следует за тобой повсюду. Пусть на твоем пути будет ноль препятствий и максимум возможностей для достижения успеха! Желаю бодрого настроения и уверенности за рулем.

За рулем автомобиля.
За рулем автомобиля.
pixabay.com.

Поздравления с Днем автомобилиста в стихах

С Днем автомобилиста
Тебя я поздравляю.
Успехов и удачи
В твоем труде желаю.

Пускай по жизни светит
Тебе зеленый свет,
Пускай стучит моторчик
Еще десятки лет.

Пусть ровною дорогой
Ведет тебя судьба.
Сил, счастья и здоровья —
Сегодня и всегда!

Всех автолюбителей,
Шоферов и водителей
Сегодня поздравляем,
И дружно пожелаем:

Счастья и веселья
Удачи и везения,
Зеленых светофоров,
Дать конкурентам фору!

Чтобы были вы богаты,
Любой погоде рады,
Здоровы и любимы,
Для всех непобедимы!

Тебе в День автомобилиста
Желаю я дороги чистой!
Пусть серой лентой трасса вьется,
Пусть за рулем тебе поется.

Исправной будет пусть машина,
Пусть гвоздь не повстречают шины,
Удач желаю повсеместных,
Поездок легких, интересных!

За рулем Lexus.
За рулем Lexus.
CC0

Поздравления с Днем автомобилиста в смс

Пусть будет ровною дорога,
Погода пусть не подведет.
Уходит пусть с души тревога,
Пускай тебе всегда везет.

Тебя сердечно поздравляю,
Водитель самый ты крутой.
Здоровья крепкого желаю.
Иди вперед ты за мечтой!

Пусть без аварий и поломок
Железный служит конь —
Уверен будет на подъеме,
Легко берет разгон.

Пусть за рулем спокойно будет,
Дорога вдаль бежит.
И на любом маршруте
Удача пусть хранит!

Желаю улыбок лучистых
От тех, кого встретишь в пути!
Привет шлю в День автомобилиста,
Пусть ждет лишь успех впереди!

Пусть ровными будут дороги,
И добрым пусть будет ГАИ,
Растают, как снег, все тревоги,
В душе будет море любви!

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