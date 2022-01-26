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Жизнь

Международный день таможенника-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Международный день таможенника отмечают 26 января. Altapress.ru сделал подборку приятных, теплых и красивых поздравлений в прозе, стихах и смс.

На границе Алтайского края. Таможня.
На границе Алтайского края. Таможня.
пресс-служба Алтайской таможни

Поздравления с Международным днем таможенника в прозе

Поздравляю с Международным днем таможенника и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжелых случаев и непрофессиональных людей, чтобы были в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.

Поздравляю с Международным днем таможенника! Хочется пожелать работы без особого утруждения и нахальных лиц, желаю уважения и чести, прекрасного самочувствия и великолепного здоровья, оптимизма и бодрости, уверенных сил и личного блага.

С Международным днем таможенника! Пусть горести, невзгоды и печали не смогут просочиться через границу твоей судьбы, а здоровье, любовь, успех и благополучие имеют только внутренние паспорта и никогда не выезжают за пределы страны.

Федеральная таможенная служба, удостоверение.
Федеральная таможенная служба, удостоверение.
www.flickr.com/

Поздравления с Международным днем таможенника в стихах

Поздравляю с Днем таможенника,
Пусть успех будет в труде,
Чтоб работалось несложно,
И в почете будь везде!
Охраняй страны кордон
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!

Проходит так легко и просто
Пусть на таможне вся работа!
В карьере я желаю роста,
Пускай жизнь будет слаще меда!

Пусть все рабочие денечки
Сопровождает лишь успех!
Пусть будут деньги в кошелечке,
Чтоб к целям не было помех!

Таможенники — вам поздравление,
Успехов, славы и везения!
Высокой, достойной зарплаты,
Чтоб были счастливы, богаты!

Никакого чтоб обмана,
Работа чтоб была всегда желанна,
Ответственности и терпения,
Благополучия и настроения!

Поздравления с Международным днем таможенника в смс

Контрабанда никакая
За границу не пройдет,
Ведь таможня дорогая
Службу трепетно несет.

Поздравляем с Днем таможенника
И желаем вам и впредь
Быть в работе осторожней
И внимательней смотреть.

Чтоб попасть за границу,
Мы должны пройти контроль,
Нужно нам остановиться
На таможне час-другой!
Всех работников таможни
Поздравляем с этим с днем,
Лишь удач в работе сложной
И успехов вам во всем!

На таможне все спокойно,
Все здоровы и довольны.
Поздравок тебе я шлю,
От души благодарю.
Много лет тебе здоровья,
Чтобы в жизни все шло ровно,
Чтоб всегда на высоте.
Не сломить тебя беде!

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