Международный день таможенника-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравления с Международным днем таможенника в прозе
Поздравляю с Международным днем таможенника и хочу пожелать, чтобы не было в работе тяжелых случаев и непрофессиональных людей, чтобы были в жизни счастье и абсолютный достаток. Желаю не перетруждаться и получать заряд положительных эмоций от каждого дня.
Поздравляю с Международным днем таможенника! Хочется пожелать работы без особого утруждения и нахальных лиц, желаю уважения и чести, прекрасного самочувствия и великолепного здоровья, оптимизма и бодрости, уверенных сил и личного блага.
С Международным днем таможенника! Пусть горести, невзгоды и печали не смогут просочиться через границу твоей судьбы, а здоровье, любовь, успех и благополучие имеют только внутренние паспорта и никогда не выезжают за пределы страны.
Поздравления с Международным днем таможенника в стихах
Поздравляю с Днем таможенника,
Пусть успех будет в труде,
Чтоб работалось несложно,
И в почете будь везде!
Охраняй страны кордон
И зарплатою огромной
Будь серьезно удивлен!
Проходит так легко и просто
Пусть на таможне вся работа!
В карьере я желаю роста,
Пускай жизнь будет слаще меда!
Пусть все рабочие денечки
Сопровождает лишь успех!
Пусть будут деньги в кошелечке,
Чтоб к целям не было помех!
Таможенники — вам поздравление,
Успехов, славы и везения!
Высокой, достойной зарплаты,
Чтоб были счастливы, богаты!
Никакого чтоб обмана,
Работа чтоб была всегда желанна,
Ответственности и терпения,
Благополучия и настроения!
Поздравления с Международным днем таможенника в смс
Контрабанда никакая
За границу не пройдет,
Ведь таможня дорогая
Службу трепетно несет.
Поздравляем с Днем таможенника
И желаем вам и впредь
Быть в работе осторожней
И внимательней смотреть.
Чтоб попасть за границу,
Мы должны пройти контроль,
Нужно нам остановиться
На таможне час-другой!
Всех работников таможни
Поздравляем с этим с днем,
Лишь удач в работе сложной
И успехов вам во всем!
На таможне все спокойно,
Все здоровы и довольны.
Поздравок тебе я шлю,
От души благодарю.
Много лет тебе здоровья,
Чтобы в жизни все шло ровно,
Чтоб всегда на высоте.
Не сломить тебя беде!