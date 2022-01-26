Международный день таможенника-2022. Приятные поздравления в прозе, стихах и смс

Контрабанда никакая

За границу не пройдет,

Ведь таможня дорогая

Службу трепетно несет.



Поздравляем с Днем таможенника

И желаем вам и впредь

Быть в работе осторожней

И внимательней смотреть.

Чтоб попасть за границу,

Мы должны пройти контроль,

Нужно нам остановиться

На таможне час-другой!

Всех работников таможни

Поздравляем с этим с днем,

Лишь удач в работе сложной

И успехов вам во всем!