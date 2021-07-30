Младенец с ковидом умер в Новосибирске. Неделю пролежал под ИВЛ, в справке указали пневмонию

В Новосибирске в детской городской клинической больнице № 3 скончался двухмесячный ребенок с коронавирусом, сообщает НГС со ссылкой на региональный минздрав.

29 июля мать ребенка рассказала в паблике «Инцидент Новосибирск», что ей выдали справку, в которой причиной смерти указали пневмонию, вызванную коронавирусом.

«У меня ребенок в этой больнице провел неделю под ИВЛ. Поступили с 60% поражением легких. Через два дня мне сказали, что вирус уничтожил легкие полностью. Двухсторонняя пневмония. Ковид положительный», — написала сибирячка.

Женщина недоумевает, почему «везде пишут, что смертельных случаев среди детей не было», а умершие от коронавируса новорожденные не попадают в официальную статистику.

Информацию о смерти девочки подтвердили в региональном минздраве.

«Действительно, скончался двухмесячный ребенок. Причины смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза. Приносим искренние соболезнования родным ребенка», — сообщили в ведомстве.

Реанимация новорожденных Анна Зайкова

Разъяснили в минздраве и вопрос с «замалчиванием» смерти двухмесячной девочки.

«В статистику попадают пациенты, основной окончательной причиной смерти которых стал коронавирус», — отметили в ведомстве.

Что касается свидетельства с указанием причиной смерти «пневмонии, вызванной ковидом», то это лишь предварительная справка.

«Окончательное выдается взамен предварительного с соответствующей отметкой <…> Основную причину смерти устанавливает патологоанатомическая экспертиза, которая занимает 30 дней, а в некоторых случаях до 45 дней», — объяснили в минздраве.

Ранее в Бурятии скончалась от тяжелой формы ковида беременная молодая женщина, за жизнь которой врачи боролись 15 дней.