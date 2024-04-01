1 апреля
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Жизнь

Мокрый снег и дождь. Прогнозом погоды на 1 апреля поделились алтайские синоптики

Синоптики прогнозируют до +10 градусов.

Подледная рыбалка весной на Алтае.
Подледная рыбалка весной на Алтае.
Юрий Сушков

Погода в Алтайском крае

Температура ночью: -3,+2 гр. Температура днем: +5,+10 гр.

В отдельных районах небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя, в утренние часы местами возможны гололедные явления. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с, местами порывы до 14 м/с.

Погода в Барнауле

Температура ночью: -1,+1 гр. Температура днем: +5,+7 гр.

Временами небольшие осадки в виде мокрого снега, дождя. На дорогах местами гололедица.

Ветер западный, 4-9 м/с.

Ранее сообщалось, что режим ЧС продолжается из-за паводка в Алтайском крае. Дожди усложняют ситацию.

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