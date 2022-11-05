Мокрый снег и южный ветер. Какая погода будет в Алтайском крае 5 ноября

Какая погода будет в Алтайском крае днем 5 ноября, рассказали в региональном Гидрометцентре.

Погода в Алтайском крае 5 ноября

Днем 5 ноября в Алтайском крае ожидается температура +6…+11 градусов. К вечеру по-северо-западу возможно похолодание до 0 градусов. Кроме того, местами возможны дожди, переходящие в мокрый снег, а также гололед. Ветер будет южный, до 20 м/с.

Погода в Барнауле 5 ноября

В Барнауле днем 5 ноября вероятны +6…+8 градусов. Пройдет небольшой дождь. Утром сохранится гололед. Ветер будет южный, скоростью 7−12 м/с.

Также стало известно, какая погода будет в Алтайском крае в воскресенье 6 ноября.