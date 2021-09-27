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Жизнь

Молебен провели возле бывшего здания планетария в Барнауле и обратились к атеистам

Барнаульский священник Александр Микушин рассказал на своей странице во «ВКонтакте» о проведенном 27 сентября молебне возле Крестовоздвиженского храма.

В барнаульском планетарии
В барнаульском планетарии
altapress.ru

Напомним, прежнее здание планетария в парке «Изумрудный» в 2019 году официально передали Алтайской митрополии, а планетарий переехал в здание бывшего кинотеатра «Родина».

Здание — памятник истории и архитектуры постройки 1908 года. Ранее в нем располагался Крестовоздвиженский храм, а после, в 1950 году, в нем открыли один из старейших в России планетариев, который стал шестым по счету в СССР.

27 сентября РПЦ отмечает праздник — Воздвижение Честного и Животворящего Креста Господня. Собственно, как поясняет митрополия, этот день и является престольным праздником Крестовоздвиженской церкви.

«В 14:00 у Крестовоздвиженского храма отслужен благодарственный молебен с акафистом Честному и Животворящему Кресту. По окончании молебна митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий отслужил панихиду об усопших, которые погребены рядом с храмом. Возле храма до революции было кладбище. Стоит отметить, что Митрополиту Сергию сослужили 12 священников. Дай Бог в скором времени в храме будет отслужена первая литургия после столь длительного перерыва», — написал Микушин.

Микушин также подчеркнул, что решение администрации Барнаула о переезде планетария в здание кинотеатра — это торжество здравого смысла.

«Слава Богу! Помню, год назад некоторые несознательные граждане были против переезда планетария. Господа атеисты, вы пойдите в лучше в храм, поставьте свечи и поблагодарите Бога за то, что планетарий переезжает в хорошее и просторное здание с капитальным ремонтом», — обратился священник к жителям города.

Ранее altapress.ru рассказал, когда откроют барнаульский планетарий в «Родине» и каким он будет.

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