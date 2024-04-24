Мусороперерабатывающие заводы, снег и дефицит вакцин. Что произошло на Алтае 24 апреля

◆ В регионе складывается непростая ситуация с корью и коклюшем — вспышки случаются все чаще, а вакцины не хватает.
◆ По Алтайскому краю 24 апреля прошел снег (смотрите, кстати, как красиво). Заморозки продлятся до 25 апреля.
◆ Гастрономический фестиваль «Мясной замес» в селе Дружба в этом году перенесли с 6 на 13 июля — чтобы провести его в один день со 100-летием Целинного района и спортивным праздником.
◆ В Барнауле вышли на маршруты новые автобусы — пока что это тестовые поездки для стажировки водителей.
◆ Виктор Томенко во время отчета перед депутатами АКЗС высказался о митингах против строительства мусороперерабатывающего завода в Алтайском крае.
◆ Также губернатор ответил на 9 вопросов altapress.ru — о политической обстановке и экономической, о зарплатах, кадрах и производстве. И еще на два — о личном.
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