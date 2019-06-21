МВД выявило нарушения во время расследования дела Голунова

МВД нашло нарушения со стороны полицейских при проведении оперативных мероприятий по делу журналиста «Медузы» Ивана Голунова. Об этом сообщает РБК со ссылкой на столичное ГУ МВД.

По данным ведомства, нарушения допустили сотрудники УВД по ЗАО столичного главка полиции.

МВД приняло решение направить уголовное дело против Ивана Голунова в прокуратуру Москвы. Там примут решение о его передаче в Следственный комитет.

Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии. «Я поговорю с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД», — пообещал глава государства.

Президент выразил надежду на то, что следственные действия начнутся в отношении всех виновных в этом инциденте. Он также напомнил, что по делу Голунова уже уволили не только непосредственных исполнителей, но и генералов МВД, которые также были причастны к «этой ненормальной ситуации».

Иван Голунов под арестом. Евгений Фельдман для «Медузы» ( CC BY 4.0)

Напомним, Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Его посадили под домашний арест.

После проведенных экспертиз выяснилось, что в биоматериалах журналиста отсутствуют следы наркотических веществ, а на пакетиках с наркотиками обнаружили ДНК других людей. В итоге журналиста отпустили, дело против него закрыли.

Иван Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.