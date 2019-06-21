МВД выявило нарушения во время расследования дела Голунова

По данным ведомства, нарушения допустили сотрудники УВД по ЗАО столичного главка полиции.
МВД приняло решение направить уголовное дело против Ивана Голунова в прокуратуру Москвы. Там примут решение о его передаче в Следственный комитет.
Владимир Путин вспомнил о ситуации с арестом журналиста Ивана Голунова во время прямой линии. «Я поговорю с Генпрокуратурой, ФСБ, МВД», — пообещал глава государства.
Президент выразил надежду на то, что следственные действия начнутся в отношении всех виновных в этом инциденте. Он также напомнил, что по делу Голунова уже уволили не только непосредственных исполнителей, но и генералов МВД, которые также были причастны к «этой ненормальной ситуации».
Напомним, Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков в особо крупном размере 6 июня в центре Москвы. В рюкзаке и квартире корреспондента нашли наркотики. Журналист заявил, что запрещенные вещества ему подбросили. Его посадили под домашний арест.
После проведенных экспертиз выяснилось, что в биоматериалах журналиста отсутствуют следы наркотических веществ, а на пакетиках с наркотиками обнаружили ДНК других людей. В итоге журналиста отпустили, дело против него закрыли.
Иван Голунов известен антикоррупционными расследованиями. В частности, журналист писал о недвижимости вице-мэра Москвы Петра Бирюкова и переделе рынка похоронных услуг.