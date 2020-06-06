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Жизнь

На Алтае от коронавируса пострадало в 3,2 раза меньше жителей, чем от присасывания клещей

За прошедшую неделю 723 жителя Алтайского края обратились к медикам с жалобами на присасывание клещей, сообщает региональный Роспотребнадзор.

Клещ.
Клещ.
Архив ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Алтайском крае".

Всего с начала сезона активности клещей — с 24 марта 2020 года — в поликлиники края обратились 7352 человека, из них более 2 тыс. детей в возрасте до 14 лет.

При исследовании снятых клещей в 4,8% случаях обнаружен вирус клещевого энцефалита, в 12,6% - наличие возбудителя иксодового клещевого боррелиоза.

«Всем пострадавшим от присасывания зараженных клещей проведено профилактическое лечение, заболевших клещевыми инфекциями среди них нет. Всем подлежащим детям введен иммуноглобулин, установлено медицинское наблюдение», — рассказали в ведомстве.

В Роспотребнадзоре отметили, что сейчас численность и активность клещей снижается, но продолжает оставаться на высоком уровне.

Жителям края напомнили о необходимости соблюдения основных мер профилактики: ношение защитной одежды, применение репеллентов и так далее.

«Клещей нельзя давить руками, так как вирус через микротравмы может попасть в организм человека», — предупредили в ведомстве.

Пандемия. Коронавирус.
Пандемия. Коронавирус.
unsplash.com.

Напомним, на 6 июня в Алтайском крае общее число инфицированных COVID-19 составляет 2255 человек. С жалобами на присасывание клещей на 5 июня обратились 7352 человека.

О первом случае заражения коронавирусом в крае стало известно 30 марта. Сезон активности клещей в регионе начался 24 марта — собственно, как раз в эти дни на Алтае начался «сезон активности COVID-19».

Все крупные вузы края 25 марта перешли на дистанционное обучение, алтайская полиция 24 марта опровергла штрафы за коронавирусные картинки, в Барнауле 23 марта из-за коронавируса закрылся первый кинотеатр.

Никаких параллелей, просто в виде наблюдения!

Кстати, возвращаясь к клещам, в регионе от этих коварных злодеев обработали 2278,7 гектаров территорий парков, баз и зон отдыха, детских учреждений, скверов, кладбищ и не только.

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