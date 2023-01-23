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Жизнь

На кинофестивале зрителям стало плохо после увиденного хоррора о мертвой девочке

На кинофестивале «Сандэнс» зрителям стало плохо из-за хоррора о мертвой девочке «Рождение/Возрождение» (Birth/Rebirth), сообщает World of Reel.

Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
Кинотеатр, зрительный зал, кресла.
СС0

Фильмы показывали в Центре искусств Роуз Вагнер в США. Посреди сеанса зрителей эвакуировали, к зданию приехали медики и полиция, потому что людей тошнило от увиденного.

Некоторые гости предположили, что эвакуация произошла из-за утечки газа, но сотрудники полиции и представители Центра искусств Роуз Вагнер никаких проблем не выявили.

«Рождение/Возрождение» режиссера Лоры Мосс рассказывает историю матери-одиночки и бездетного работника морга, которые объединяют усилия, чтобы воскресить из мертвых маленькую девочку.

Ранее в России предложили проводить школьные уроки в кинотеатрах.

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