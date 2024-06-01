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Жизнь

На кладбище в Санкт-Петербурге открыли памятник Евгению Пригожину

В Санкт-Петербурге на Пороховском кладбище открыли памятник, посвященный владельцу ЧВК «Вагнер» Евгению Пригожину, сообщает «КоммерсантЪ».

Напомним, что 1 июня день рождения Евгения Пригожина. К его памятнику приходят люди, в том числе, участники ЧВК «Вагнер». Их пропускают раз в несколько минут.

На главном входе на кладбище всех досматривают полицейские. От могилы планируется провести специальную дорожку к боковому выходу на Рябовское шоссе.

Напомним, что Евгений Пригожин погиб 23 августа 2023 года в результате крушения его бизнес-джета Embraer в Тверской области.

Ранее сообщалось, что могилу Евгения Пригожина залили цементом.

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