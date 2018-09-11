На участке улицы Советской Армии в Барнауле активисты нашли несколько больших трещин. Несмотря на заверения администрации, проблемный участок так и не отремонтировали, сообщают представители общественной организации «Гражданский патруль».

На новом асфальте в Барнауле, несмотря на обещания властей, так и не заделали трещины.

Altapress.ru писал, что в мае активисты сообщили, что на участке между пересечением с Трамвайным проездом и улицей Северо-Западной потрескалась дорога. На ней появились трещины, которые проходят от одного края проезжей части до другого.

Тогда общественники обратилась с жалобой к администрации Барнаула. Однако вопреки обещаниям, дорожники не отремонтировали растрескавшееся полотно.

По информации активистов, на улице Советской Армии, действительно, начинали восстановительные работы, но вскоре закончили, оставив все не доделанным.

Можно говорить, что это несущественно, но именно из таких трещин в итоге появляются ямы. Есть подрядчик, который давал обязательства по гарантии дороги на 5 лет, однако уже сейчас мы видим, как по полотну расширяются трещины, — отмечает активист «Гражданского патруля» в Барнауле Игорь Берг.

По его словам, «на деле трещины только почистили от пыли».

Общественники повторно обратились в администрацию Барнаула с повторной просьбой устранить трещины.

Напомним, асфальт на улице Советской армии в Барнауле полностью заменили в 2017 году по федеральной программе «Безопасные и качественные дороги» (БКД). Этим занималась компания «Автодорстрой». В течение 5 лет после ремонта она несет гарантию.