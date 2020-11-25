Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
25 ноября -10°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Начали суд над сибирским «вором в законе» Костей Канским, усадьбу которого брали штурмом

Красноярский краевой суд начал рассмотрение дела Константина Найбауэра, известного как «Костя Канский», сообщает «Интерфакс-Сибирь».

Костя Канский, вор в законе.
Костя Канский, вор в законе.
кадр из видео.

Канского обвиняют по статье «Занятие высшего положения в преступной иерархии». Напомним, наказывать за это предложил президент России Владимир Путин в феврале 2019 года.

«Началось заседание по делу Константина Найбауэра. Вступительное слово на процессе от прокуратуры произнес прокурор Красноярского края Роман Тютюник», — рассказал изданию представитель суда.

Дело «вора в законе» рассматривает суд присяжных — такое желание высказал сам подсудимый.

Канского задержали в октябре 2019 года. На оперативном видео показали, как бойцы Росгвардии с лестницами подъехали к его усадьбе и задержали.

По данным правоохранителей, мужчина долгое время являлся авторитетом в криминальном сообществе региона. За это ему грозит до 15 лет лишения свободы.

55-летний Константин Найбауэр родился в красноярской деревне Денисовка. Первые проблемы с законом возникли в 16 лет — 3 года за угон автомобиля.

Там сибиряк познакомился со многими криминальными авторитетами. В начале 2000-х его назначили «вором в законе» и «смотрящим» за Красноярском.

Ранее эксперты заявили, что российским тюрьмам нужна помощь воров в законе — не допускать беспредела от арестантов и сотрудников.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость